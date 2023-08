The Idol n’est pas renouvelée

La série télévisée The Idol avec Abel "The Weeknd" Tesfaye et Lily-Rose Depp ne reviendra pas pour une deuxième saison.

La chaîne américaine HBO annule The Idol après une saison et seulement cinq épisodes, alors qu’il était prévu à l’origine d’en faire six. La décision a été prise récemment après un manque de clarté, tant pour les téléspectateurs que pour les acteurs, quant à la possibilité de poursuivre la sulfureuse série dramatique sur l’industrie musicale :

Après mûre réflexion, nous avons décidé, tout comme les créateurs et les producteurs, de ne pas donner suite à une deuxième saison. Nous sommes reconnaissants envers les créateurs, les acteurs et l’équipe de tournage pour le travail incroyable qu’ils ont accompli dans le cadre de ce programme original des plus provocateurs, et nous sommes ravis de l’accueil réservé par le public.

HBO a du mal à assumer l’échec de The Idol

Dans l’ensemble, The Idol a été mal accueilli, avec un taux d’approbation de 19% sur Rotten Tomatoes. Les audiences de la série télévisée ont été moyennes. Elle a débuté avec 913000 téléspectateurs, soit 17 % de moins que le lancement en 2019 d’Euphoria. Cependant, ce nombre a augmenté à 3,6 millions de téléspectateurs après la première semaine de diffusion de l’épisode. L’épisode 2 est tombé à 800.000 téléspectateurs lors de son lancement. HBO a par la suite refusé de communiquer les audiences pour les autres épisodes.

Créée par Sam Levinson et Abel Tesfaye, la série télévisée The Idol a fait parler d’elle bien avant ses débuts, mais pour les mauvaises raisons. En avril 2022, on apprenait qu’Amy Seimetz avait quitté son poste de réalisatrice et qu’elle serait remplacée par Sam Levinson alors que la série subissait d’importants remaniements. En mars 2023, un rapport de Rolling Stone faisait état d’allégations sérieuses concernant un plateau de tournage toxique, ce à quoi The Weeknd avait répondu en publiant une scène supprimée dans laquelle son personnage qualifiait Rolling Stone de “non pertinent”. Lors du Festival de Cannes, Sam Levinson avait déclaré que l’article lui avait fait prendre conscience que la série serait “la plus importante de l’été”.