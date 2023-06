The Idol : un épisode en moins pour le controversé drama de HBO

La série télévisée The Idol sera plus courte que prévu.

Alors que HBO avait commandé six épisodes pour The Idol, la chaîne américaine annonce qu’elle se terminera la semaine prochaine avec Jocelyn Forever, le cinquième épisode de la série trash et sexy :

Cette saison compte finalement cinq épisodes après que Sam Levinson en ait pris la direction et y ait apporté des changements significatifs. L’histoire de The Idol ne nécessite que cinq épisodes.

Avec la jeune comédienne franco-américaine Lily-Rose Depp dans le rôle d’une starlette de la pop qui tombe sous le charme d’un promoteur de club toxique joué par le chanteur Abel “The Weeknd” Tesfaye, The Idol souffre d’une controverse depuis sa sortie, suite à la publication d’un reportage dans le magazine Rolling Stone qui fait état de troubles en coulisses, notamment le départ de la réalisatrice originale Amy Seimetz et les accusations de création de “torture porno sexuelle” portées contre les co-créateurs Sam Levinson (Euphoria) et Abel Tesfaye. A noter que la série télévisée The Idol a fait l’objet de critiques cinglantes par la presse au Festival de Cannes.

Une saison 2 annulée pour The Idol ?

Récemment, une enquête du New York Post et Page Six, se basant sur des sources fiables, avait révélé que The Idol ne devrait probablement pas revenir sur le petit écran pour une deuxième saison :

Cela n’a jamais été destiné à être une série de longue durée, cela a toujours été … une série limitée.

Suite à cela, HBO a rapidement souhaité répondre et rassurer les potentiels fans de la série télévisée :

Il a été rapporté à tort qu’une décision concernant une deuxième saison de The Idol avait été prise. Ce n’est pas le cas.

Pour le moment, la chaîne américaine HBO parle plus d’une “fin de saison” et non d’une “fin de série” pour The Idol. Le mystère reste donc encore entier sur une possible saison 2.