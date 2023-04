The Idol : la série trash et sexy de HBO avec Lily-Rose Depp

Les poses sensuelles et dénudées de Lily-Rose Depp se multiplient dans The Idol.

Prévue pour le 5 juin prochain sur la chaine américaine HBO, ainsi que sa plateforme de streaming Max, et en simultané en France via le Pass Warner d’Amazon Prime Video, la série télévisée The Idol suit la jeune Jocelyn après qu’une dépression nerveuse ait fait échouer sa dernière tournée. Alors qu’elle est déterminée à revendiquer son statut légitime de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique, ses passions sont ravivées par Tedros, un imprésario de boîte de nuit au passé scabreux. Son réveil romantique l’emmènera vers de nouveaux sommets glorieux, mais pourrait également l’attirer vers les profondeurs les plus sombres de son âme…

The Idol se tease en vidéo

Outre Abel “The Weeknd” Tesfaye et Lily-Rose Depp, Troye Sivan joue également dans The Idol aux côtés de Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane (membre du célèbre groupe coréen Blackpink), Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son et Hank Azaria.

Sam Levinson (également réalisateur), Abel “The Weeknd” Tesfaye et Reza Fahim assurent la production exécutive avec Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert pour Bron, et Sara E. White. La série The Idol est produite en partenariat avec A24 pour HBO.