The Great n’aura pas de quatrième saison

La plateforme de streaming Hulu annule la série télévisée The Great avec Elle Fanning et Nicolas Hoult.

Créée par Tony McNamara (The Favourite, Cruella, Poor Things), l’adaptation libre de la vie de l’impératrice russe Catherine II, surnommée “Catherine la Grande”, au XVIIIème siècle, a recueilli de nombreux éloges et plusieurs récompenses pour ses trois saisons diffusées sur Hulu aux USA et feu StarzPlay/Lionsgate+ par chez nous. Alors qu’une quatrième saison semblait être dans les plans, le service de vidéo à la demande par abonnement de Disney et Comcast a préféré mettre fin à The Great, sans doute à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui pourrait paralyser l’industrie cinématographique pendant encore plusieurs mois.

Un trailer pour The Great

The Great est une comédie noire historique et satirique sur l’ascension de Sophie Frédérique Augusta d’Anhalt-Zerbst aka Catherine II de Russie, qui est passée du statut d’outsider à celui de femme régnant le plus longtemps dans l’histoire de la Russie. La série télévisée est romancée et dépeint Catherine dans sa jeunesse et son mariage avec l’empereur Pierre III de Russie, en se concentrant sur le complot visant à tuer son mari dépravé et dangereux.

Le casting est composé des comédiens Nicholas Hoult (Pierre III de Russie/Emelian Pougatchev), Elle Fanning (Catherine la Grande), Phoebe Fox (Marial), Sacha Dhawan (Grigori Orlov), Charity Wakefield (Georgina Dymova), Gwilym Lee (Grigor Dymov), Adam Godley (l’archevêque “Archie “), Douglas Hodge (le général Velementov), Belinda Bromilow (Élisabeth Ier de Russie), Richard Pyros (le comte Raskolnikov), Bayo Gbadamosi (le comte Arkady) et Sebastian de Souza (Leo Voronsky).