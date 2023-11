The Game Awards Vote in Fortnite, une expérience interactive pour élire la meilleure map créative

Les joueurs peuvent dès maintenant voter dans Fortnite pour aider les Game Awards à sélectionner la meilleure île de l'année créée avec les outils créatifs du Battle Royale d'Epic Games.

Conçu en partenariat avec Nighttimes et Studio 568, The Game Awards Vote in Fortnite est un hub virtuel qui permet aux joueurs d’accéder à dix îles créées par des artistes et qui illustrent le potentiel, la créativité et l’innovation que l’on peut trouver dans Fortnite. Après avoir exploré les îles nominées, les joueurs peuvent voter in-game pour leur préférée. L’île gagnante sera révélée en direct lors de l’édition 2023 des Game Awards qui aura lieu le 7 décembre prochain depuis le Peacock Theater de Los Angeles.

Geoff Keighley, créateur et animateur des Game Awards, a déclaré :

Depuis que j’ai animé l’événement Live From Risky Reels in Fortnite en 2019, je réfléchis à la façon dont les Game Awards pourraient apporter notre célébration de l’industrie vidéoludique à l’intérieur des jeux auxquels nous jouons tous les jours. Notre île Fortnite est la première expérience dans cette direction, et je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de mettre en lumière l’incroyable capacité créative de la communauté à travers le monde.

Les Game Awards s’invitent dans Fortnite

L’expérience interactive The Game Awards Vote in Fortnite est accessible en utilisant le code de l’île dans Fortnite : 0853-1358-8532. Le vote des fans sur l’île, limité à un vote par identifiant Epic Games, sera actif jusqu’au 6 décembre prochain à 18h. Le prix de la meilleure île Fortnite est un sondage basé à 100% sur les votes des fans et n’est pas une catégorie officielle des Game Awards.

En plus de voter, les joueurs de Fortnite peuvent explorer, s’aventurer et parcourir l’île pour collecter les statues des Game Awards. Les joueurs qui auront collecté toutes les statues recevront un boost d’XP dans le Battle Royale d’Epic Games.