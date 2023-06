The First Descendant : un TPS coopératif combinant réalisme, science-fiction et fantastique

La mécanique "looter-shooter" sera la force de The First Descendant.

Les joueurs de The First Descendant auront la possibilité d’incarner deux personnages inédits, Valby et Kyle, dans la bêta cross-play qui aura lieu du 22 août au 28 août prochain. Le roster complet est composé de personnages fascinants, chacun avec ses propres styles de combat et de bataille, tels que les compétences aquatiques et les capacités volantes ou magnétiques, ainsi que des concepts de personnage distinctifs.

Nexon Games et NAT Games ont travaillé dur pour prendre en compte les retours des joueurs lors des premiers tests de The First Descendant, permettant des fonctionnalités très demandées telles que la personnalisation dynamique des personnages via le tout nouveau système cosmétique et les modifications de compétences, une nouvelle façon de parcourir les terres via un grappin ou encore de nouveaux éléments de qualité de vie (QoL).

Une cinématique en 4K pour The First Descendant

The First Descendant sortira cet automne en free-to-play sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam.

Dans The First Descendant, les joueurs incarnent un Descendant dont la mission est de repousser des envahisseurs afin de protéger l’humanité et le continent d’Ingris. Les joueurs découvriront une histoire spectaculaire tout en faisant évoluer leur personnage au cours des différents scénarios et missions, jusqu’à percer à jour le secret des Descendants.