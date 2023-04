The Explorator : un FPS fantasy en cell shading

Inspiré par les FPS old-school, The Explorator de Remnant Games Studio est la nouvelle pépite vidéoludique chez les indépendants.

Développé avec le moteur graphique Unity, The Explorator est un jeu de tir à la première personne dans un univers fantastique semi-ouvert. En tant qu’explorateur, les joueurs prennent leur courage à deux mains pour poser le pied sur l’île la plus dangereuse du monde connu, Ospolis.

Les légendes disent que la légendaire cité d’Atlantis se trouve sous l’île d’Ospolis, qui a été soudainement envahie par des gobelins et des monstres sortis des entrailles des tunnels souterrains creusés par des explorateurs imprudents et confiants dans la découverte de la fameuse cité. Vous devrez traverser la région zone par zone pour entrer en contact avec ces explorateurs entourés de démons et les aider à résoudre le mystère de l’attaque.

Un trailer pour The Explorator

The Explorator sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam à une date encore inconnue. Pas de version PS5 annoncée pour le moment car la première création de Remnant Games Studio est une exclusivité temporaire pour les consoles de Microsoft.