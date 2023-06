The Elder Scrolls VI est probablement à "plus de cinq années de nous", selon le chef de la Xbox. Ce n'est pas une surprise, mais une triste confirmation.

Bethesda avait annoncé The Elder Scrolls VI il y a cinq ans, durant l’E3 2018, mais aujourd’hui, il s’avère que ce très attendu RPG fantasy est encore à “plus de cinq années de nous”, selon Phil Spencer. Le directeur de la division Gaming de Microsoft a révélé cette information quant à la sortie potentielle du jeu durant le deuxième jour de son audition durant laquelle la Federal Trade Commission (FTC) tente d’empêcher le rachat par l’entreprise de Activision Blizzard.

The Elder Scrolls VI est probablement à “plus de cinq années de nous”, selon le chef de la Xbox

“Je pense n’avoir pas été assez clair quant aux plateformes sur lequel le jeu sera disponible au lancement étant donné la lointaine sortie. Il est difficile pour nous actuellement de lister les plateformes qui y auront droit”, répondait Phil Spencer à une question d’un avocat de la FTC, comme le rapporte IGN. “Comme je l’ai dit pour The Elder Scrolls VI, le jeu est encore trop loin de nous pour bien comprendre quelles plateformes nous aurons à notre disposition à ce moment. C’est la même équipe que celle qui termine actuellement Starfield, qui sortira en septembre. Alors nous parlons ici d’une fenêtre de plus de cinq ans, probablement.”

Ce n’est pas une surprise, mais une triste confirmation

Si vous suivez l’actualité autour de Bethesda et plus précisément de The Elder Scrolls VI, vous savez que cette lointaine, très lointaine date de sortie n’est pas une surprise. En 2020, Pete Hines, vice-président marketing et communications de l’éditeur, déclarait que Bethesda n’aurait rien de substantiel à montrer concernant le jeu avant encore quelques années. “Ce sera seulement après Starfield, jeu pour lequel vous ne savez pratiquement rien”, tweetait-il à l’époque. “Alors si vous venez me voir pour avoir des détails maintenant et pas dans quelques années, alors je suis désolé de vous décevoir.”

Si l’on en croit les commentaires de Phil Spencer, The Elder Scrolls VI pourrait faire l’impasse sur la génération de console actuelle. La semaine dernière, le directeur créatif de Bethesda Game Studios, Todd Howard, déclarait que The Elder Scrolls VI “pourrait être le dernier jeu” de sa carrière.