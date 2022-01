The Cuphead Show! prépare son arrivée imminente sur Netflix

Netflix annonce que les frères Cuphead et Mugman arrivent le mois prochain sur la plateforme de streaming.

Tout en conservant l’énergie frénétique et le style d’animation rétro qui ont fait le succès du jeu développé par Studio MDHR auprès des enfants et des adultes, la série animée The Cuphead Show! suit les mésaventures uniques de l’adorable et impulsif Cuphead et de son frère Mugman, prudent mais facilement influençable, alors qu’ils parcourent les îles Inkwell à la recherche d’amusement et d’aventure. Certains des boss emblématiques comme Mme Chalice, le diabolique King Dice et le Diable lui-même seront présents et causeront une fois de plus du tort au duo de tasses.

Un trailer pour The Cuphead Show!

La première saison de 12 épisodes de The Cuphead Show! débutera sur Netflix le 18 février prochain. En plus de Dave Wasson et Cosmo Segurson, C.J. Kettler partage également le rôle de producteur exécutif avec les créateurs de Cuphead, Chad et Jared Moldenhauer.

Le casting vocal comprend Tru Valentino (Cuphead), Frank Todaro (Mugman), Joe Hanna (Elder Kettle), Luke Millington-Drake (Devil), Grey Griffin (Ms. Chalice) et Wayne Brady (King Dice).