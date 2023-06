The Crew Motorfest proposera des expériences automobiles uniques

La fonctionnalité Playlist offre une sélection de campagnes thématiques variées pour The Crew Motorfest.

Dans The Crew Motorfest du studio Ivory Tower, les joueurs pourront partir à la conquête du monde sauvage à bord des légendaires American Muscle cars, laisser leur empreinte sur le bitume dans une scène de course nocturne inspirée du Japon ou encore prouver qu’ils peuvent gagner une compétition sans GPS ni conduite assistée au volant de classiques et légendaires bolides du passé. A noter que plus d’une douzaine de Playlists et plus de 610 véhicules seront disponibles au lancement, dont la Lamborghini Revuelto, la première supercar V12 hybride rechargeable de la marque italienne, choisie spécialement pour être sur la jaquette.

Un trailer pour The Crew Motorfest

Misant sur la passion de la culture automobile, The Crew Motorfest pose ses valises à O’ahu dans l’archipel d’Hawaï :

Cette île est le terrain de jeu idéal pour faire la course dans les rues d’Honolulu, de dévaler des pentes recouvertes de cendres volcaniques, de s’aventurer dans sa forêt tropicale luxuriante, de faire du drift sur des routes de montagne sinueuses ou simplement de se détendre sur une plage ensoleillée. Seuls ou en équipe, les joueurs pourront explorer l’île entière au volant de centaines de véhicules parmi les plus légendaires, lors de ce festival unique en son genre.

Du gameplay pour The Crew Motorfest

The Crew Motorfest sortira le 14 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (Ubisoft Store/Epic Games Store), Amazon Luna et Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft.

Les joueurs de The Crew 2 pourront d’ailleurs importer leur collection de véhicules gratuitement grâce à une nouvelle fonction d’importation de collections. De plus amples informations seront partagées plus tard dans l’année par l’éditeur français Ubisoft.