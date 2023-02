The Crew Motorfest : une alternative multiplateforme à Forza Horizon

La nouvelle itération de la licence The Crew s'inspire de l'exclusivité Xbox de Playground Games.

Le jeu de course en monde ouvert d’Ubisoft se rend sur l’île d’O’ahu, dans l’archipel d’Hawaï, avec des centaines de voitures parmi les plus légendaires. Les joueurs pourront explorer les rues d’Honolulu en conduisant sur des terrains variés, tels que des routes de montagne sinueuses, des pentes volcaniques, des forêts luxuriantes et des plages, seuls ou avec des amis, tout en participant à des séries de courses sur mesure, d’évènements à thème et de bien d’autres défis uniques.

Un teaser pour The Crew Motorfest

The Crew Motorfest sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (Ubisoft Store/Epic Games Store), Amazon Luna et Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft.

En participant au programme Insider, certains joueurs peuvent d’ores et déjà tester The Crew Motorfest, la nouvelle expérience automobile du studio Ubisoft Ivory Tower :

Ce test fermé, divisé en plusieurs phases, permettra à l’équipe de développement de recueillir les retours des joueurs afin de leur garantir une expérience optimale au lancement du jeu et au-delà. La première phase du programme Insider sera limitée au PC afin de permettre des itérations plus rapides. Le test fermé accueillera les joueurs consoles lors des phases finales de test.