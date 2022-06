The Callisto Protocol, le successeur spirituel de Dead Space

Striking Distance Studios annonce que son jeu de science-fiction horrifique n'est plus lié à l'univers de Playerunknown's Battlegrounds.

Développé en utilisant un processus de conception unique appelé Horror Engineering, The Callisto Protocol mélangera des éléments de brutalité avec une atmosphère de tension d’humanité et de désespoir. Sur Callisto, la lune morte de Jupiter, en l’an 2320, Jacob Lee (doublé par Josh Duhamel), un pilote de cargo enfermé à Black Iron, va devoir s’évader de la prison de haute sécurité et découvrir les secrets terrifiants de la United Jupiter Company. En plus d’être amené à s’allier avec une mystérieuse codétenue (doublée par Karen Fukuhara, star de la série The Boys), le personnage principal devra adapter ses techniques de combat via une combinaison unique de tir et de corps à corps pour vaincre des créatures qui ne cessent d’évoluer et d’amener le chaos dans le pénitencier.

Welcome to Black Iron Prison. pic.twitter.com/1O4WnVPUeD — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) June 3, 2022

“Il n’y a rien de plus satisfaisant que d’emmener les joueurs dans une aventure terrifiante, qui reste gravée dans leur esprit bien après qu’ils aient posé la manette“, a déclaré Glen Schofield, PDG de Striking Distance Studios. “Les jeux d’horreur et de survie sont ma passion depuis des décennies maintenant. Je suis impatient de profiter des dernières consoles pour emmener le genre vers de nouvelles contrées terrifiantes lorsque nous sortirons The Callisto Protocol“. C.H. Kim, PDG de Krafton, ajoute : “L’équipe de Striking Distance Studios est passée maître dans son art, et nous sommes ravis de partager The Callisto Protocol avec le monde entier cette année. Nous donnons les moyens aux équipes de construire des expériences incroyables, qui se situent à l’intersection de l’art, du design et de la technologie. Striking Distance Studios est notre équipe de développement phare dans le monde occidental.”

Un trailer pour The Callisto Protocol

The Callisto Protocol sera disponible le 2 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

En plus du jeu, l’édition Day One distribuée par Just For Games comprendra les skins de personnage et d’arme Prisonnier Rétro sur tous les supports ainsi que le pack Contrebande (exclusivité PlayStation).