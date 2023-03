The Believer Company : un nouveau studio créé par d’anciens cadres de Riot Games

Avec l'aide d'un investissement de 55 millions de dollars, The Believer Company a pour objectif de créer un jeu à monde ouvert de nouvelle génération, basé sur une propriété intellectuelle originale, proposant des histoires où les choix des joueurs sont importants et des systèmes de jeu qui rassemblent les joueurs au lieu de les éloigner les uns des autres.

Les responsables de The Believer Company sont des développeurs, des producteurs et des visionnaires chevronnés, à l’origine de bouleversements sismiques dans le domaine des jeux vidéo :

Michael Chow – PDG (ancien vice-président de Riot Games, ancien producteur exécutif de League of Legends : Wild Rift, et cofondateur de Newtoy)

Steven Snow – responsable en chef de la production (membre fondateur de Riot Games, producteur exécutif de League of Legends)

Landon McDowell – directeur de la technologie (Microsoft, Riot Games et Linden Lab)

Jeremy Vanhoozer – directeur général (Bungie et Electronic Arts)

Tim Hsu – directeur des opérations (Twitter et Riot Games)

Shankar Gupta-Harrison – directeur général (Riot Games, Dentsu X)

Grace Park – directrice des opérations (League of Legends : Wild Rift)

Jeff Jew – vice-président de la conception §League of Legends et Legends of Runeterra)

Michael Chow, PDG de The Believer Company, a déclaré :

Les joueurs sont le meilleur public au monde. Ils sont nobles, intelligents, perspicaces et infiniment inventifs. Leurs investissements en temps, en compétences et en argent durement gagné sont sacrés, et nous ferons toujours passer leurs besoins en premier à chaque étape du parcours de notre studio. Nous sommes impatients de renforcer les effectifs de The Believer Company avec des personnes aussi passionnées que nous, et nous recherchons activement des talents partageant les mêmes idées pour croire avec nous. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de commencer ce voyage avec Steven Snow. C’est un passionné, un défenseur énergique des joueurs, qui protège parfois leurs intérêts avec acharnement. Il n’y a pas de meilleur porte-drapeau pour ce que nous voulons faire.

The Believer Company a l’ambition d’être un studio de développement majeur

Dans le but de devenir rapidement un nom important de l’industrie vidéoludique, The Believer Company est également soutenu par plusieurs partenaires et conseillers stratégiques qui ont repoussé les limites de la culture populaire, de la technologie et de l’art interactif, notamment Michael D. Eisner, leader de l’industrie du divertissement et des médias, Don Thompson, ancien PDG de McDonald’s, et Kevin Scott, directeur technique de Microsoft.

Steven Snow, directeur de la technologie chez The Believer Company, a ajouté :