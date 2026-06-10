The Amazing Digital Circus en salles, signe d’un box-office chamboulé

Portée par sa base née sur YouTube puis relancée par Netflix, la finale de The Amazing Digital Circus réussit en salles. Un signal que Hollywood ne peut plus ignorer.

En bref The Amazing Digital Circus démarre fort au cinéma

Le parcours YouTube-Netflix-salles se confirme

Gen Z et Alpha pèsent davantage

The Amazing Digital Circus: The Last Act a ouvert à environ 11 millions d’euros (12,3 millions de dollars) sur le week-end. Dit comme ça, on pourrait croire à une petite curiosité de plus. En réalité, c’est le genre de score qui dit quelque chose de plus large sur le box-office actuel.

Un final de série qui se comporte comme un vrai film

Le plus frappant, ce n’est même pas sa cinquième place du week-end. C’est son jeudi à environ 7 millions d’euros (7,9 millions de dollars), assez pour prendre la tête du classement sur la journée. Pour une sortie Fathom, c’est un nouveau record, et le total atteint déjà environ 18 millions d’euros (20,2 millions de dollars).

Au passage, le programme finit devant The Mandalorian and Grogu, à environ 9 millions d’euros (10 millions de dollars), et reste derrière Obsession et Backrooms, tous deux associés à cette poussée des créateurs venus de YouTube. Ce n’est pas un hasard isolé. On commence à voir une mécanique.

De YouTube à Netflix, puis au grand écran

À la base, The Amazing Digital Circus est une série née sur YouTube, créée par Gooseworx, puis récupérée par Netflix. Ce qui passe actuellement en salles, ce n’est pas un film dérivé classique, mais la finale d’une heure assemblée avec l’épisode 8 pour former une expérience de 93 minutes. Une sorte de montage événementiel, pensé pour les fans mais assez consistant pour exister sur grand écran.

L’histoire suit une femme piégée dans un monde virtuel en forme de cirque, avec cinq autres personnes, forcées de participer à des jeux organisés par une IA tordue. Le final arrivera sur Netflix le vendredi 19 juin. Et la sortie cinéma, prévue au départ pour seulement quatre jours, a été prolongée jusqu’au 18 juin à cause de la demande.

Le public qui pèse n’est plus tout à fait le même

Fathom a déjà réussi des coups avec des ressorties ou des événements live. Mais ici, le cas est plus parlant. On ne parle pas d’une vieille franchise encore connue de tous, on parle d’un objet parti de l’internet créatif, monté en puissance sur le streaming, puis validé en salles. Le trajet est court. Et clairement, il compte.

On avait déjà vu la finale de Stranger Things très bien fonctionner au cinéma au Nouvel An. Sauf que là, la situation change d’échelle. Stranger Things portait presque dix ans d’installation. The Amazing Digital Circus, lui, reste beaucoup moins identifié du grand public, et ça rend sa percée plus intéressante.

Derrière, il y a un mouvement plus large. Markiplier avec Iron Lung, puis Obsession, puis Backrooms, et maintenant ce final. Les spectateurs Gen Z et Alpha tirent une partie de la demande, avec des références qui ne viennent plus d’abord des studios. Pour Hollywood, le message est simple, les franchises ne naissent plus seulement en salle. Elles arrivent parfois d’ailleurs, et très vite.