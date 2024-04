Pour les performances du Geekom XT12 Pro, nous les avons mesurés avec plusieurs outils afin d’avoir un spectre large des capacités du mini-PC. Le disque a donc eu des mesures d’écritures/lecture tandis que le processeur a été soumis à des benchmarks. Sur la lecture et l’écriture, on a des performances très bonnes ! Le disque de 1 To est bon et on pourra également y adosser un second disque m.2 en SATA et non en PCIE Gen 4 comme le premier.

Sur les tests de performances en single core et en multi, les performances sont plutôt bonnes ! Il se permet même de finir 4e dans le benchmark Cinebench en single core derrière les Macbooks. C’est donc un appareil tout à fait capable de faire des tâches classiques comme du Office, de la musique et même du montage vidéo. On pourra le relier à 2 écrans 4K sans le faire broncher. Bien évidemment, le mini-PC ne sera pas très silencieux, mais j’ai trouvé le nouveau ventilateur plutôt discret avec tous les benchmarks que j’ai pu lancer dessus. Sur la partie jeux vidéo, le XT12 Pro s’en sortait bien avec les jeux moins gourmands tandis qu’il fallait bidouiller les paramètres sur les Triple A pour avoir des performances sans gros drops de FPS. On poussera plus sur de la productivité avec ce genre d’appareils, mais il n’en demeure pas moins intéressant pour de l’émulation par exemple.