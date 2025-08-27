Netflix met fin à sa série du Top 10 après une saison, mais l’espoir demeure pour les fans

Malgré sa présence remarquée dans le Top 10, une série populaire de Netflix ne connaîtra pas de deuxième saison, la plateforme ayant décidé de l'annuler. Cependant, certains éléments laissent entrevoir une possible bonne nouvelle pour les fans déçus.

Tl;dr Netflix annule « The Waterfront » après une seule saison.

Même de bonnes audiences n’assurent plus la pérennité.

La production pourrait chercher une nouvelle plateforme.

Une concurrence féroce et des annulations imprévisibles

Dans le tumulte du streaming moderne, l’abondance de contenus nouveaux ne garantit rien. Sur des plateformes telles que Netflix, chaque série, même parmi les plus plébiscitées, joue sa survie épisode après épisode. L’exemple le plus récent : l’annulation de The Waterfront, qui surprend tant par la rapidité de la décision que par les chiffres solides qu’affichait le programme.

« The Waterfront » : un succès pourtant avorté

Créée par Kevin Williamson, la série policière plongeait dans l’univers trouble de la famille Buckley en Caroline du Nord, sur fond d’empire de pêche en crise. Malgré cinq semaines dans le Top 10 mondial des séries anglophones – dont trois à la première place – et des critiques louant son ambiance tendue ainsi que ses interprètes (parmi lesquels Holt McCallany, Maria Bello, et Melissa Benoist), la sentence est tombée : pas de seconde saison sur Netflix. Le géant américain justifie rarement ses choix, mais plusieurs facteurs entrent souvent en ligne de compte : taux d’achèvement, retombées culturelles insuffisantes ou budgets trop élevés face à l’audience réelle.

D’autres victimes d’un modèle impitoyable

Le cas de The Waterfront n’est pas isolé. Deux autres séries issues du Top 10 ont connu un sort similaire ces derniers mois :

PULSE , drama médical se déroulant à Miami et porté par Willa Fitzgerald, a souffert d’un accueil critique défavorable (48% sur Rotten Tomatoes), ce qui a précipité son arrêt.

, drama médical se déroulant à Miami et porté par Willa Fitzgerald, a souffert d’un accueil critique défavorable (48% sur Rotten Tomatoes), ce qui a précipité son arrêt. The Residence, comédie policière signée par la productrice Shonda Rhimes, a séduit les critiques (82% d’approbation) mais a été plombée par un budget colossal, une interruption due aux grèves hollywoodiennes et le décès tragique d’Andre Braugher.

L’espoir subsiste pour « The Waterfront » ?

Un détail pourrait toutefois changer la donne : si Netflix distribuait la série comme un original, elle reste produite par Universal Television. Ce studio détient la possibilité – du moins en théorie – de proposer une saison 2 à d’autres chaînes ou plateformes concurrentes. À ce stade, aucun projet concret n’a été annoncé, laissant les fans dans l’attente et l’incertitude quant à l’avenir du récit des Buckley. La frénésie du streaming impose décidément ses propres lois, parfois déroutantes même pour les productions les mieux accueillies.