Test Aqara Camera Hub G350 + Sensor P100 : la vidéosurveillance devient vraiment intelligente

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Par Hadrien Miche publié le 9 juin 2026 à 20h30.
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Aqara Camera Hub G350
8 /10

Notes

  • Aqara Camera Hub G350 : image
    8
  • Aqara Camera Hub G350 : fonctionnalités
    8
  • Aqara Multi-State Sensor P100 : installation
    7
  • Aqara Multi-State Sensor P100 : détection
    8

Avantages

  • Une caméra 4K double objectif très complète
  • Obturateur physique
  • Le P100 apporte un vrai contexte aux automatisations

Inconvénients

  • Le P100 demande de bien choisir son mode et son protocole

Avec sa Camera Hub G350 et son capteur multi-état P100, Aqara veut aller plus loin que la simple caméra connectée. La première filme, suit les mouvements et sert de hub domotique, tandis que le second ajoute du contexte aux alertes grâce à ses détections d'ouverture, de vibration ou d'inclinaison. Un duo prometteur pour rendre la maison plus intelligente, à condition d'accepter quelques limites côté intégration et Matter.

Design : une caméra visible, un capteur discret

Avec la Camera Hub G350, Aqara reprend les codes de ses caméras intérieures tout en montant clairement en gamme. Le produit reste compact, avec un design blanc et arrondi assez discret pour s’intégrer dans un salon, un bureau ou une chambre. Elle ne cherche pas à se faire totalement oublier, surtout avec sa tête motorisée et son double objectif bien visible : un capteur grand-angle pour couvrir largement la pièce, et un téléobjectif pour mieux observer une zone précise grâce au zoom hybride.

La G350 a surtout l’avantage de réunir plusieurs usages dans un seul appareil. C’est à la fois une caméra de surveillance intérieure, un hub domotique et une passerelle pensée pour l’écosystème Aqara. Elle peut donc servir de point central pour piloter d’autres accessoires, tout en assurant la surveillance vidéo d’une pièce. Aqara a aussi intégré un obturateur physique, et c’est un vrai bon point pour un produit destiné à filmer l’intérieur du logement. Lorsque la caméra est désactivée, les optiques sont masquées de manière visible. Ce n’est pas seulement une option logicielle perdue dans les menus : on voit immédiatement si la caméra peut filmer ou non.

Aqara Camera Hub G350

  • Caméra intérieure motorisée
  • Double objectif : grand-angle 4K et téléobjectif 2.5K
  • Résolution : 3840 x 2160 pixels pour le grand-angle, 2560 x 1440 pixels pour le téléobjectif
  • Champ de vision : 133° pour le grand-angle, 43° pour le téléobjectif
  • Zoom hybride jusqu’à 9x
  • Ouverture f/1.6
  • Vidéo jusqu’à 20 images par seconde
  • Codec H.264
  • Vision nocturne infrarouge 940 nm
  • Détection IA des personnes et des animaux
  • Rotation panoramique à 360°
  • Sirène intégrée de 95 dB
  • Stockage local microSD jusqu’à 512 Go
  • Alimentation USB-C 5V/2A
  • Dimensions : 123 x 85 x 68 mm
  • Température de fonctionnement : -10°C à 45°C
  • Prix : 139,99€
Aqara Camera G350

Aqara Camera G350ADN

Aqara Camera G350

Aqara Camera G350ADN

À côté, le capteur multi-état P100 joue une partition totalement différente. Il est minuscule, très discret et se présente sous la forme d’un petit module monobloc. Contrairement à un capteur d’ouverture classique, il n’a pas besoin d’un second élément magnétique à aligner. Il suffit de le fixer sur la surface ou l’objet à surveiller, ce qui simplifie l’installation sur une porte battante, une fenêtre, un placard, une boîte ou un objet que l’on souhaite garder à l’œil. Dès qu’on l’utilise comme capteur de vibration, d’inclinaison ou de déplacement, il devient beaucoup plus polyvalent qu’un simple détecteur d’ouverture.

Côté autonomie, le P100 a l’avantage de fonctionner avec une simple pile bouton CR2450. Aqara annonce jusqu’à 2 à 3 ans en Zigbee, et plutôt 1 à 1,5 an en Thread, dans des conditions normales d’utilisation. Dans tous les cas, l’autonomie dépendra beaucoup des scénarios choisis. Un P100 placé sur une porte rarement ouverte tiendra logiquement plus longtemps qu’un capteur utilisé pour surveiller un objet manipulé plusieurs fois par jour ou soumis à des vibrations fréquentes.

Aqara Multi-State Sensor P100

  • Capteur multi-état intérieur
  • Protocoles : Zigbee, Thread, Bluetooth
  • Compatible Matter selon le mode et l’écosystème
  • Modes : ouverture/fermeture et surveillance d’objet
  • Détection possible : ouverture, fermeture, orientation, mouvement, vibration, chute, inclinaison, triple tap
  • Sensibilité réglable sur 10 niveaux selon les modes disponibles
  • Intervalle de remontée configurable de 5 secondes à 5 minutes en mode surveillance d’objet
  • Batterie : CR2450
  • Dimensions : 45 x 31 x 13 mm
  • Température de fonctionnement : -10°C à 55°C
  • Usage intérieur uniquement
  • Prix : 29,99€
Aqara P100

Aqara P100ADN

Aqara P100

Aqara P100ADN

Qualité vidéo : la G350 fait le travail, et même plus

La Camera Hub G350 se distingue d’abord par son double objectif. Le premier capteur grand-angle filme en 4K avec un champ de vision de 133°, ce qui permet de couvrir facilement une pièce entière. Le second objectif, en 2.5K, sert au zoom et permet d’observer une zone plus précisément sans se contenter d’un simple recadrage numérique.

La différence se voit surtout lorsqu’on veut surveiller une entrée, un couloir ou une zone précise dans une pièce. Sur une caméra classique, zoomer revient souvent à perdre rapidement en netteté. Ici, le téléobjectif apporte un vrai plus. Le zoom hybride jusqu’à 9x ne transforme pas la G350 en caméra de vidéosurveillance professionnelle, mais il permet de mieux lire une scène, distinguer un visage à courte distance ou vérifier ce qui se passe sur un meuble, une porte ou une zone éloignée du cadre principal.

De jour, l’image est nette, bien détaillée et suffisamment propre pour un usage de sécurité domestique. La 4K apporte un vrai confort, notamment si l’on consulte les images depuis l’application Aqara ou via un flux local. La fluidité reste toutefois limitée à 20 images par seconde, ce qui se ressent parfois lors des mouvements rapides ou lorsque la caméra pivote. Ce n’est pas gênant pour de la surveillance domestique, mais ceux qui cherchent une image très fluide devront garder ce point en tête.

De nuit, la caméra s’en sort bien grâce à son ouverture f/1.6 et à ses LED infrarouges 940 nm. L’image perd naturellement en finesse par rapport au plein jour, mais elle reste exploitable. L’infrarouge invisible évite aussi l’effet de petites LED rouges trop visibles, ce qui est appréciable dans une chambre ou un salon.

La G350 peut tourner à 360 degrés et suivre automatiquement une personne ou un animal. C’est l’un de ses gros points forts. Dans une pièce ouverte, la caméra est capable de garder un sujet dans le cadre sans nécessiter de réglage manuel. Pour surveiller un enfant, un animal de compagnie ou une entrée, c’est très pratique. La motorisation reste assez silencieuse et les mouvements sont progressifs. En revanche, quand la caméra pivote tout en enregistrant, on peut observer un léger flou ou une perte de lisibilité durant le mouvement. Rien d’anormal pour ce type de produit, mais c’est à noter si l’on veut capturer une scène très précise.

Le suivi est globalement efficace, mais il faut accepter le comportement un peu particulier d’une caméra qui vous suit du regard. Dans un usage sécurité, c’est rassurant. Dans un usage quotidien, cela peut aussi donner une sensation étrange, surtout si la caméra est placée dans une pièce de vie. Heureusement, l’obturateur physique permet de couper clairement la captation quand on ne veut pas être filmé.

La reconnaissance des personnes et des animaux permet de réduire les alertes inutiles. Aqara propose aussi plusieurs fonctions IA supplémentaires, dont certaines plus anecdotiques, comme la reconnaissance de gestes. C’est amusant pour déclencher des scènes, mais ce n’est pas ce que l’on retiendra en priorité. Le vrai intérêt reste le suivi automatique, les alertes intelligentes et la possibilité de lier l’image à des automatisations.

Le stockage local sur microSD jusqu’à 512 Go est également un bon point. Il permet de conserver des enregistrements sans dépendre exclusivement du cloud. La compatibilité RTSP et les possibilités de stockage local ou réseau renforcent aussi l’intérêt pour les utilisateurs avancés, notamment ceux qui utilisent Home Assistant ou un système de vidéosurveillance local. Autrement, Aqara propose un abonnement à 9,99€ (14,99€ en temps normal) par mois ou à l’année.

La sirène intégrée de 95 dB complète l’aspect sécurité. Elle ne remplace pas une alarme complète, mais dans un scénario avec détection d’ouverture, vibration ou intrusion, elle peut servir de premier niveau de dissuasion.

App Aqara avec la G350

App Aqara avec la G350ADN

Le P100 : le petit capteur qui change le contexte

Le P100 est plus intéressant qu’un simple capteur d’ouverture. Un capteur classique sait généralement dire si une porte est ouverte ou fermée. Le P100 peut aller plus loin : il peut détecter une orientation, un mouvement, une vibration, une chute ou une inclinaison selon le mode activé.

C’est ce qui rend le produit intéressant dans un test combiné avec la G350. La caméra voit ce qui se passe, mais le P100 peut lui donner un contexte. Par exemple, il peut signaler qu’une porte s’est ouverte, qu’un coffre a été déplacé, qu’une boîte a été manipulée, qu’un objet est tombé ou qu’un meuble a vibré. L’information devient alors plus riche qu’une simple détection de mouvement dans l’image.

En mode ouverture/fermeture, le P100 peut remplacer un capteur magnétique traditionnel sur certaines portes ou fenêtres. Son installation monobloc est plus simple, mais il faut accepter ses contraintes : il fonctionne grâce aux changements d’angle, ce qui le rend moins universel qu’un capteur magnétique sur certains usages.

En mode surveillance d’objet, il devient nettement plus original. On peut imaginer le placer sur une boîte à clés, une boîte aux lettres intérieure, un coffre, un placard sensible, un meuble contenant du matériel ou même un objet que l’on ne veut pas voir déplacé. Le capteur peut alors déclencher une alerte ou une automatisation selon le mouvement détecté.

C’est là que le produit prend tout son sens, mais aussi là que ses limites apparaissent : ce mode avancé n’est disponible qu’en Zigbee avec un hub Aqara compatible via Aqara Home. En Thread/Matter, on retrouve une compatibilité plus ouverte, mais les fonctions les plus avancées ne sont pas toutes disponibles.

Configuration Aqara P100

Configuration Aqara P100ADN

Application Aqara : puissante, mais dense

Une caméra seule détecte un mouvement, mais elle ne comprend pas toujours ce qui a déclenché la scène. Avec un capteur multi-état, on peut créer des scénarios plus précis :

  • Une porte s’ouvre ? La caméra peut se tourner vers l’entrée.
  • Un objet est déplacé ? Une notification peut demander de vérifier le flux vidéo.
  • Une vibration est détectée sur un meuble ? La caméra peut enregistrer la scène.
  • Une fenêtre reste ouverte trop longtemps ? Une alerte peut être envoyée ou une automatisation peut se lancer.

Dans Aqara Home, les scénarios sont puissants et permettent de construire une vraie logique de maison connectée. C’est l’un des meilleurs arguments de l’écosystème : les produits ne se contentent pas de fonctionner séparément, ils peuvent interagir entre eux. L’application permet de créer des scénarios assez fins, avec des conditions, des déclencheurs et des actions. On peut par exemple lier la détection d’un capteur à l’orientation de la caméra, au déclenchement d’une sirène, à l’envoi d’une notification ou à l’activation d’une scène. Pour un utilisateur déjà habitué à la domotique, c’est très satisfaisant.

Mais il faut être très clair : la G350 et le P100 ne forment pas un pack autonome parfait. La G350 peut faire office de hub pour de nombreux usages, mais elle ne permet pas actuellement d’ajouter le P100 pour exploiter toutes ses fonctions avancées. Pour profiter pleinement du P100 en surveillance d’objet, il faudra donc un hub Aqara compatible en plus.

 

Aqara Home peut sembler dense pour un usage grand public. Les possibilités sont nombreuses, mais toutes ne sont pas immédiatement évidentes. Le P100 ajoute aussi une couche de complexité avec ses modes, ses protocoles et ses limitations selon Zigbee, Thread et Matter. Ce n’est pas insurmontable, mais il faut accepter de passer un peu de temps dans les réglages pour vraiment comprendre ce que chaque produit peut faire.

Verdict

L’Aqara Camera Hub G350 est une caméra intérieure particulièrement complète. Sa qualité vidéo, son double objectif, son zoom hybride, sa motorisation à 360 degrés, son suivi IA et son rôle de hub en font un produit très solide pour qui veut centraliser une partie de sa maison connectée. Elle coche aussi les bonnes cases côté confidentialité avec son obturateur physique et son stockage local.

Le capteur multi-état P100 est plus atypique. Il ne se contente pas de dire si une porte est ouverte ou fermée : il peut surveiller un mouvement, une orientation, une vibration, une chute ou une manipulation. Associé à la G350 dans l’écosystème Aqara, il permet de créer des scénarios beaucoup plus intelligents qu’avec une simple caméra connectée.

Au final, le duo est excellent pour les utilisateurs qui veulent aller loin dans la domotique et les automatisations de sécurité. Il est moins évident pour ceux qui cherchent une solution simple, immédiate et totalement indépendante.

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