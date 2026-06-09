Design : une caméra visible, un capteur discret
Avec la Camera Hub G350, Aqara reprend les codes de ses caméras intérieures tout en montant clairement en gamme. Le produit reste compact, avec un design blanc et arrondi assez discret pour s’intégrer dans un salon, un bureau ou une chambre. Elle ne cherche pas à se faire totalement oublier, surtout avec sa tête motorisée et son double objectif bien visible : un capteur grand-angle pour couvrir largement la pièce, et un téléobjectif pour mieux observer une zone précise grâce au zoom hybride.
La G350 a surtout l’avantage de réunir plusieurs usages dans un seul appareil. C’est à la fois une caméra de surveillance intérieure, un hub domotique et une passerelle pensée pour l’écosystème Aqara. Elle peut donc servir de point central pour piloter d’autres accessoires, tout en assurant la surveillance vidéo d’une pièce. Aqara a aussi intégré un obturateur physique, et c’est un vrai bon point pour un produit destiné à filmer l’intérieur du logement. Lorsque la caméra est désactivée, les optiques sont masquées de manière visible. Ce n’est pas seulement une option logicielle perdue dans les menus : on voit immédiatement si la caméra peut filmer ou non.
Aqara Camera Hub G350
- Caméra intérieure motorisée
- Double objectif : grand-angle 4K et téléobjectif 2.5K
- Résolution : 3840 x 2160 pixels pour le grand-angle, 2560 x 1440 pixels pour le téléobjectif
- Champ de vision : 133° pour le grand-angle, 43° pour le téléobjectif
- Zoom hybride jusqu’à 9x
- Ouverture f/1.6
- Vidéo jusqu’à 20 images par seconde
- Codec H.264
- Vision nocturne infrarouge 940 nm
- Détection IA des personnes et des animaux
- Rotation panoramique à 360°
- Sirène intégrée de 95 dB
- Stockage local microSD jusqu’à 512 Go
- Alimentation USB-C 5V/2A
- Dimensions : 123 x 85 x 68 mm
- Température de fonctionnement : -10°C à 45°C
- Prix : 139,99€
À côté, le capteur multi-état P100 joue une partition totalement différente. Il est minuscule, très discret et se présente sous la forme d’un petit module monobloc. Contrairement à un capteur d’ouverture classique, il n’a pas besoin d’un second élément magnétique à aligner. Il suffit de le fixer sur la surface ou l’objet à surveiller, ce qui simplifie l’installation sur une porte battante, une fenêtre, un placard, une boîte ou un objet que l’on souhaite garder à l’œil. Dès qu’on l’utilise comme capteur de vibration, d’inclinaison ou de déplacement, il devient beaucoup plus polyvalent qu’un simple détecteur d’ouverture.
Côté autonomie, le P100 a l’avantage de fonctionner avec une simple pile bouton CR2450. Aqara annonce jusqu’à 2 à 3 ans en Zigbee, et plutôt 1 à 1,5 an en Thread, dans des conditions normales d’utilisation. Dans tous les cas, l’autonomie dépendra beaucoup des scénarios choisis. Un P100 placé sur une porte rarement ouverte tiendra logiquement plus longtemps qu’un capteur utilisé pour surveiller un objet manipulé plusieurs fois par jour ou soumis à des vibrations fréquentes.
Aqara Multi-State Sensor P100
- Capteur multi-état intérieur
- Protocoles : Zigbee, Thread, Bluetooth
- Compatible Matter selon le mode et l’écosystème
- Modes : ouverture/fermeture et surveillance d’objet
- Détection possible : ouverture, fermeture, orientation, mouvement, vibration, chute, inclinaison, triple tap
- Sensibilité réglable sur 10 niveaux selon les modes disponibles
- Intervalle de remontée configurable de 5 secondes à 5 minutes en mode surveillance d’objet
- Batterie : CR2450
- Dimensions : 45 x 31 x 13 mm
- Température de fonctionnement : -10°C à 55°C
- Usage intérieur uniquement
- Prix : 29,99€