La Camera Hub G350 se distingue d’abord par son double objectif. Le premier capteur grand-angle filme en 4K avec un champ de vision de 133°, ce qui permet de couvrir facilement une pièce entière. Le second objectif, en 2.5K, sert au zoom et permet d’observer une zone plus précisément sans se contenter d’un simple recadrage numérique.

La différence se voit surtout lorsqu’on veut surveiller une entrée, un couloir ou une zone précise dans une pièce. Sur une caméra classique, zoomer revient souvent à perdre rapidement en netteté. Ici, le téléobjectif apporte un vrai plus. Le zoom hybride jusqu’à 9x ne transforme pas la G350 en caméra de vidéosurveillance professionnelle, mais il permet de mieux lire une scène, distinguer un visage à courte distance ou vérifier ce qui se passe sur un meuble, une porte ou une zone éloignée du cadre principal.

De jour, l’image est nette, bien détaillée et suffisamment propre pour un usage de sécurité domestique. La 4K apporte un vrai confort, notamment si l’on consulte les images depuis l’application Aqara ou via un flux local. La fluidité reste toutefois limitée à 20 images par seconde, ce qui se ressent parfois lors des mouvements rapides ou lorsque la caméra pivote. Ce n’est pas gênant pour de la surveillance domestique, mais ceux qui cherchent une image très fluide devront garder ce point en tête.

De nuit, la caméra s’en sort bien grâce à son ouverture f/1.6 et à ses LED infrarouges 940 nm. L’image perd naturellement en finesse par rapport au plein jour, mais elle reste exploitable. L’infrarouge invisible évite aussi l’effet de petites LED rouges trop visibles, ce qui est appréciable dans une chambre ou un salon.

La G350 peut tourner à 360 degrés et suivre automatiquement une personne ou un animal. C’est l’un de ses gros points forts. Dans une pièce ouverte, la caméra est capable de garder un sujet dans le cadre sans nécessiter de réglage manuel. Pour surveiller un enfant, un animal de compagnie ou une entrée, c’est très pratique. La motorisation reste assez silencieuse et les mouvements sont progressifs. En revanche, quand la caméra pivote tout en enregistrant, on peut observer un léger flou ou une perte de lisibilité durant le mouvement. Rien d’anormal pour ce type de produit, mais c’est à noter si l’on veut capturer une scène très précise.

Le suivi est globalement efficace, mais il faut accepter le comportement un peu particulier d’une caméra qui vous suit du regard. Dans un usage sécurité, c’est rassurant. Dans un usage quotidien, cela peut aussi donner une sensation étrange, surtout si la caméra est placée dans une pièce de vie. Heureusement, l’obturateur physique permet de couper clairement la captation quand on ne veut pas être filmé.

La reconnaissance des personnes et des animaux permet de réduire les alertes inutiles. Aqara propose aussi plusieurs fonctions IA supplémentaires, dont certaines plus anecdotiques, comme la reconnaissance de gestes. C’est amusant pour déclencher des scènes, mais ce n’est pas ce que l’on retiendra en priorité. Le vrai intérêt reste le suivi automatique, les alertes intelligentes et la possibilité de lier l’image à des automatisations.

Le stockage local sur microSD jusqu’à 512 Go est également un bon point. Il permet de conserver des enregistrements sans dépendre exclusivement du cloud. La compatibilité RTSP et les possibilités de stockage local ou réseau renforcent aussi l’intérêt pour les utilisateurs avancés, notamment ceux qui utilisent Home Assistant ou un système de vidéosurveillance local. Autrement, Aqara propose un abonnement à 9,99€ (14,99€ en temps normal) par mois ou à l’année.

La sirène intégrée de 95 dB complète l’aspect sécurité. Elle ne remplace pas une alarme complète, mais dans un scénario avec détection d’ouverture, vibration ou intrusion, elle peut servir de premier niveau de dissuasion.