Test Drive Unlimited : Kylotonn prépare le retour de la licence sur PS5 et Xbox Series X

Un nouvel opus de la licence Test Drive Unlimited est en développement chez Kylotonn.

Quatre ans après le rachat des droits de la franchise Test Drive auprès d’Atari, Benoit Clerc, responsable de l’activité jeux vidéo chez Bigben Interactive (regroupée depuis peu sous la marque Nacon), confirme le développement d’un nouveau Test Drive Unlimited pour la nouvelle génération de consoles : “Les équipes du studio Kylotonn (KT Racing) sont basées à Paris et Lyon. Elles sont spécialisées dans les jeux de course. Ils sont spécialistes de la course en général, de la course off-road avec WRC, et ils font aussi du deux roues avec TT Isle Of Man. Ils travaillent actuellement sur notre plus gros projet, qui est le prochain jeu Test Drive Unlimited.”

Si le directeur de l’édition chez Nacon ne peut en dire plus dans l’immédiat, il vante les qualités de Kylotonn concernant son expertise dans les jeux de course, et principalement les WRC : “Dans le monde, ils sont plusieurs millions de joueurs à avoir des compétences et une connaissance approfondie sur le genre. Pour être divertis et défiés correctement, ils ont besoin d’une simulation qui soit hardcore. Les courses tout-terrain sont extrêmement difficiles à gérer. Vous devez faire la course de nuit, sous la pluie, dans la boue. Le prochain virage est sur le gravier. Vous ne connaissez pas les circuits, car il n’y a pas de circuit. Vous devez écouter attentivement votre copilote. C’est vraiment hardcore. Il faut du temps pour produire une simulation qui soit à un niveau approprié pour satisfaire ces gens. C’est ce que nous avons fait avec Kylotonn.”

L’évolution de la licence Test Drive en vidéo