Tesla préparerait un crossover compact, nom de code “Redwood”

La production est censée débuter à la mi-2025.

Tl;dr Tesla travaille sur un nouveau modèle de voiture électrique compacte nommé “Redwood”.

La production est prévue pour commencer en juin 2025 avec un volume hebdomadaire de 10 000 véhicules.

Elon Musk souligne que les techniques de conception et de fabrication sont supérieures à tout ce qui existe actuellement.

Tesla promet une voiture à 25 000 dollars, mais le prix de “Redwood” n’est pas encore mentionné.

Une nouvelle ère pour Tesla ?

Au milieu des murmures et des spéculations, un nom fait surface : “Redwood”. Tesla, le géant de l’automobile électrique, travaille apparemment sur un tout nouveau modèle de véhicule compact utilisant cette technologie, selon des sources proches du dossier. Ce développement pourrait marquer un tournant significatif pour l’entreprise.

Démarrage de la production en 2025

Il semblerait que certains fournisseurs aient déjà reçu des demandes de devis l’année dernière pour ce “Redwood”, avec une production estimée à 10 000 véhicules par semaine dès juin 2025.

Un pas en avant dans l’innovation

Cela concorde avec les déclarations de Elon Musk, lors d’une réunion d’actionnaires en mai 2023, indiquant que Tesla travaillait sur deux nouveaux modèles de voitures électriques. “La conception des produits et les techniques de fabrication sont bien supérieures à tout ce qu’il y a actuellement dans l’industrie”, a déclaré le PDG de Tesla.

Je ne peux manquer de mentionner que Tesla a longtemps promis une voiture à 25 000 dollars. Mais, le prix de ce futur “Redwood” n’est pas précisé par les sources de Reuters.

Le bon moment pour Tesla ?

L’annonce de ce nouveau véhicule survient à un moment stratégique pour Tesla. Les critiques ont récemment reproché à la société son manque d’innovation, avec des modèles 3 et Y qui commencent à dater. De plus, leur nouveau Cybertruck a reçu des avis mitigés, certains pointant du doigt des problèmes de qualité, d’autres saluant la performance et l’audace du véhicule.