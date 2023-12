Tesla retire l’application Disney+ suite à la querelle entre Elon Musk et Bob Iger, PDG de Disney

Disney a cessé de faire de la publicité sur X suite à un désaccord avec Musk qui l'a rudement invité à se faire voir. Aujourd'hui, ce sont les propriétaires de Tesla qui en subissent les conséquences.

La guerre des titans de l’industrie numérique fait rage. Son dernier champ de bataille ? Les voitures Tesla de Elon Musk. Au cœur de la controverse, l’application de streaming Disney+. Selon des propriétaires de Tesla, elle a mystérieusement disparu de leur véhicule.

L’absence de Disney+ a été remarquée par plusieurs utilisateurs Tesla, qui ont partagé leur déception sur les réseaux sociaux. “Donc Disney+ a maintenant été retiré des véhicules Tesla”, a twitté un utilisateur, suggérant même une sorte de représailles à une tension antérieure entre Disney et Tesla.

Certains ont évoqué une forme d’immaturité dans cette décision. “Cela ressemble à une crise de colère”, a renchéri ce même utilisateur, ajoutant que les propriétaires de Tesla se trouvent pris dans un conflit qui n’est en aucun cas de leur fait.

So Disney+ has now been removed from Tesla vehicles. I’m assuming this is in retaliation to Disney pulling advertising from X (which they have every right to do).

So now I, as a mom, get to deal with telling my toddlers we can’t watch Disney+ while in our Tesla and deal with… pic.twitter.com/YYuDLQDtIc

— The Tesla Hoe (@TheTeslaHoe) December 18, 2023