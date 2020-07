Tencent annonce la création de LightSpeed Los Angeles avec des vétérans de l’industrie

Lightspeed & Quantum, l'un des quatre studios majeurs de Tencent Games, va se focaliser un AAA open-world sur PS5 et Xbox Series X via sa filiale LightSpeed Studio Los Angeles.

Afin de conquérir le marché international, le géant chinois Tencent a décidé d’installer un de ses studios aux USA, et plus précisément à Los Angeles, pour produire des jeux AAA pour les consoles de nouvelle génération. Steve Martin, ancien producteur et directeur de Rockstar San Diego (GTA 5, Red Dead Redemption 2), est désormais directeur et producteur exécutif du développement de LightSpeed Studio Los Angeles : “Nous inaugurons une nouvelle ère dans la culture du jeu vidéo en combinant un développement de classe mondiale avec un environnement de travail sans stress. Dès le premier jour, nos équipes se concentreront sur la création de jeux de haut niveau tout en favorisant l’intégrité, la proactivité, la collaboration et la créativité“. Ce dernier a également recruté des développeurs de Rockstar Games, Respawn Entertainment, 2K Games et Insomniac Games pour composer son équipe.

SYN, une démo technique pour un FPS Cyberpunk de Lightspeed & Quantum Studios

Tencent a également profité de sa conférence annuelle pour dévoiler SYN, un jeu de tir à la première personne sur consoles et PC prévu pour être commercialisé dans le monde entier à une date encore inconnue : “Tout ce que vous voyez dans cette démo n’est pas définitif. Nous avons essayé de mettre en avant des graphismes de pointe en temps réel dans un monde Cyberpunk avec un univers intrigant et des visuels saisissants. Nos personnages sont réalistes, tout en étant stylés, avec diverses caractéristiques de personnalisation incluant des cosmétiques, des skins, et des effets extrêmement réalistes obtenus avec notre système de cheveux produit en collaboration avec Epic Games. Les joueurs peuvent choisir de jouer dans l’une des trois factions avec leur propre animal de compagnie cybernétique, chacun ayant son propre look et ses propres traits personnalisables. Notre processus immersif de sélection et de personnalisation des personnages et des véhicules se déroule dans notre univers ouvert, afin que les personnages puissent interagir avec leur environnement tout en étant modifiés en temps réel par les utilisateurs.”