Telegram franchit la barre symbolique du milliard de téléchargements. Le nombre d'utilisateurs actifs réel pourrait, lui, être très différent.

Les services de messagerie instantanée sont aujourd’hui légion, que ce soit sur nos appareils mobiles ou autre. Tous proposent peu ou près les mêmes fonctionnalités, certains offrent cependant davantage de sécurité à leurs utilisateurs que d’autres, notamment en ce qui concerne le respect de leur vie privée. Sur ce point, Telegram est très abouti, ce qui explique en grande partie sa popularité.

Telegram franchit la barre symbolique du milliard de téléchargements

Au début de l’année, WhatsApp introduisait de nouvelles conditions d’utilisation, lesquelles faisaient un tort certain à la vie privée de ses utilisateurs. Résultat de l’opération, de nombreux utilisateurs de cette plate-forme ont commencé à chercher des alternatives offrant davantage de protection sur ce point, et Telegram fut l’une d’entre elles. L’entreprise avait déjà communiqué sur le fait que, au plus fort de cette controverse chez WhatsApp, Telegram avait enregistré 25 millions d’inscriptions en seulement 72 heures.

Aujourd’hui, selon les derniers chiffres en date, il semblerait que Telegram ait franchi la barre symbolique du milliard de téléchargements. C’est tout du moins ce qu’affirme la société spécialisée Sensor Tower. Ce chiffre a été atteint après un lancement en 2013, soit quelques années tout de même, mais les choses ont vraiment accéléré ces dernières années.

Le nombre d’utilisateurs actifs réel pourrait, lui, être très différent

Difficile de jauger de l’effet de cette nouvelle politique controversée chez WhatsApp quant à la progression de la base utilisateurs de Telegram, mais une chose est sûre, la progression est constante pour la plate-forme et atteindre le milliard de téléchargements est une marque importante. Cela étant dit, comme le précise TechCrunch, ce chiffre ne reflète que les installations, pas nécessairement le nombre d’utilisateurs actifs du service.

En effet, certains utilisateurs ont pu simplement télécharger et installer l’application puis décider que celle-ci n’était pas pour eux, mais il est clair que Telegram, et d’autres applications comme Signal, ont grandement profité de l’attention suscitée par WhatsApp. Et dans le même temps, certains rapports laissaient entendre que cette modification des conditions d’utilisation de WhatsApp lui aurait fait perdre des millions d’utilisateurs.