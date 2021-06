Tekken X Street Fighter ne verra jamais le jour

Katsuhiro Harada annonce l'arrêt du projet après des années d'attente de la part des fans.

Plus de dix ans après son annonce, Tekken X Street Fighter est officiellement annulé : “Le développement a pris fin. Nous avons lâché à environ 30%. Nous avions même des nouveaux mouvements, que vous pouvez voir refléter dans Akuma via Tekken 7. Dhalsim s’est avéré aussi bien que nous l’attendions, même plutôt bien. Les modèles des personnages féminins étaient aussi très bons. J’aurais aimé pouvoir vous les montrer. J’étais assez confiant… Quel gâchis ! De nombreux artistes ont collaboré avec nous pour ce projet. Nous aurions bien voulu vous montrer tout ça, mais le projet est mort.”

L’éditeur japonais Bandai Namco avait annoncé Tekken X Street Fighter au Comic-Con de San Diego en juillet 2010, en compagnie du producteur de Tekken, Katsuhiro Harada. Le jeu était censé compléter Street Fighter X Tekken de Capcom avec l’ancien producteur de Street Fighter, Yoshinori Ono. Alors que Street Fighter X Tekken est finalement sorti en 2012 sur PS4, PlayStation Vita et Xbox 360, et a suivi le style de combat en 2D de Street Fighter, Tekken X Street Fighter était conçu pour adhérer au style de combat en 3D de la série Tekken.

Triste fin pour Tekken X Street Fighter…

Au fil des années, Harada-san a laissé entendre via plusieurs communiqués que Tekken X Street Fighter était toujours en cours de développement, avant d’être ensuite en pause et non officiellement annulé. Il a expliqué plus tard que le jeu avait été mis en attente pour des raisons commerciales dans le but de ne pas diviser la base de joueurs de Tekken entre plusieurs jeux. Plus d’espoir pour l’ultime crossover entre les deux plus grandes licences de versus fighting.