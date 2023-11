Tekken 8 : Victor Chevalier, le leader des Nations Unies

Victor Chevalier débarque pour la première fois dans la licence Tekken de l'éditeur japonais Bandai Namco.

Tekken 8 va introduire Victor Chevalier, le fondateur de la Raven Force, des forces armées qui ont le pouvoir d’agir à leur guise pour contrer les forces armées privées de l’entreprise. Ce nouveau personnage est le descendant d’une lignée de chevaliers distingués et a toujours rêver de secourir les personnes dans le besoin. Pour ce faire, il a suivi les traces de son père et s’est engagé dans la marine française avant de rejoindre les Nations unies, fidèle à sa volonté de sauver davantage de personnes.

Premier combattant français de la licence Tekken, Victor Chevalier est inspiré et interprété par le célèbre acteur français Vincent Cassel :

J’ai découvert Tekken dans les années 1990 et je me suis intéressé à ce jeu-là en particulier car parmi les personnages, il y’avait Eddy Gordo un capoeriste et à l’époque, je faisais moi-même de la capoeira donc je jouais exclusivement avec lui. J’ai donc été flatté d’avoir été choisi pour participer à la création de ce nouveau personnage. Victor Chevalier me plait car il est très élégant et j’ai l’impression qu’il colporte, à travers sa manière d’être et de s’habiller, une certaine idée de l’élégance française.