Tekken 8 : Un filtre de daltonisme troublant inquiète les experts en accessibilité

Selon un expert, ce produit provoque des vertiges chez certains utilisateurs et pourrait induire des crises d'épilepsie.

Tl;dr Tekken 8 développe des options d’accessibilité pour les daltoniens.

Certains filtres pourraient causer des maux de tête et du vertige.

La communauté d’accessibilité des jeux s’inquiète des éventuels problèmes.

L’équipe de Tekken 8 a le temps d’ajuster avant la sortie du jeu.

La question de l’accessibilité dans Tekken 8

L’équipe de développement de Tekken 8 se donne pour mission de faciliter l’accessibilité au jeu pour une catégorie spécifique de joueurs : les daltoniens. Cependant, ils doivent faire face à une vague de critiques, notamment concernant un certain filtre à lignes noires et blanches horizontales et verticales.

Des filtres préoccupants

Ce filtre, destiné à améliorer l’expérience de jeu pour les daltoniens, pourrait au contraire être la cause de maux de tête et de vertiges, voire “hospitaliser des joueurs dans le pire des cas, tout comme l’a fait le fameux épisode de Pokémon”, comme l’a souligné Ian Hamilton, spécialiste de l’accessibilité des jeux.

Une situation délicate

Les réactions ont rapidement afflué sur la toile, avec notamment un utilisateur qui a exprimé son inquiétude concernant le filtre qu’il considère comme responsable de son vertige instantané après seulement quelques secondes. Des professionnels du secteur, dont Tara Wake Voelker, responsable de l’accessibilité chez Xbox Game Studios, ont suggéré que l’équipe de Tekken 8 utilise l’outil de test de sécurité pour l’épilepsie photosensitive d’EA.

La réponse de Tekken 8

Face à ces remous, Katsuhiro Harada, directeur de Tekken, a déclaré que les options d’accessibilité mises en œuvre étaient peut-être mal comprises. Il a rappelé que le jeu proposait plusieurs options pour les daltoniens et qu’un ajustement large était possible. De nombreux retours positifs auraient été reçus des participants à la démo.