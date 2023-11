Tekken 8 : Leo adopte la “deutsche qualität” avec le baji quan

Leo revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Xiang Long Shi Chong Tian Zhang, Jue Zhao Ying Mian Tui et Shuang Huan Da.

Dans Tekken 8, Leo (le fils de Niklas Kliesen, spéléologue et archéologue de renommée mondiale, et Emma Kliesen, spécialiste de la génétiqu qui a travaillé pour la Mishima Zaibatsu) est un combattant rapide et offensif. Avec des uppercuts et des coups de coude rapides, Leo exerce une forte pression, qu’il convertit ensuite en combos grâce au potentiel de jonglage des attaques. Grâce au nouveau Heat System, Leo peut enchaîner tout un tas de combinaisons dévastatrices. Pour son Rage Art, Leo fait reculer l’adversaire et sort un grappin avant de se balancer littéralement sur la scène. Il termine par un puissant coup d’épaule qui fait voler l’adversaire.

Leo en action dans Tekken 8

À la fin de Tekken 7, Leo terrasse Yoshimitsu et se demande ce qu’il est exactement. Au même moment, la Mishima Zaibatsu annonce que Kazuya Mishima, le cerveau de G Corp, est un démon. Au péril de sa vie, Leo avait obtenu des données confidentielles de G Corp selon lesquelles Emma Kliesen a effectué des recherches sur le gène du diable. C’est à ce moment-là que les pièces du puzzle se mettent en place pour Leo. Kazuya a dû initier les recherches pour pouvoir contrôler le pouvoir des démons, puis tuer la mère de Leo lorsqu’elle n’a plus été utile. Plein de rage, Léo est au bord de la crise… Il est prêt à défier Kazuya Mishima dans Tekken 8.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).