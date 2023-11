Tekken 8 : Reina, la spécialiste du Taido

Reina débarque pour la première fois dans la licence Tekken de l'éditeur japonais Bandai Namco.

Tekken 8 va introduire Reina, une nouvelle combattante qui utilise un style de combat acrobatique basé sur le Taido (un art martial japonais créé sur la base d’un style de karaté d’Okinawa ), avec des techniques rapides et brutales telles que les coups de couteaux, les coups dans les yeux et les griffures qui reflètent son caractère. Elle utilise un mouvement spécial appelé Sentai pour réduire la distance rapidement et lancer des ruées, tandis qu’Unsoku lui permet de porter des attaques puissantes avec un jeu de jambes agile, démontrant ainsi une approche de combat rapide et agressive. De plus, Reina a acquis des techniques comme Wind God Fist et Spinning Demon, synonymes du karaté de style Mishima, et fait même preuve d’un aspect “power fighter”, délivrant des coups puissants à partir de la posture Heaven’s Wrath utilisée autrefois par Heihachi.

Reina en action dans Tekken 8

Kohei Ikeda, directeur de Tekken 8 chez Bandai Namco Studios, a déclaré :

Reina a été conçue lors du développement de l’histoire de Tekken 7 il y a une dizaine d’années. Elle joue un rôle essentiel dans The Dark Awakens, l’histoire de Tekken 8. Malgré son apparence à la mode et charmante, elle dégage un sens charismatique du mal, reflétant la dualité de son personnage à la fois en termes de personnalité et de style de combat.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).