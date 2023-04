Tekken 8 : Lili, l’héritière bagarreuse au style gymnique

Lili revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Bloody Masquerade Piton, Ravaging Beauty et Monaco Mixer.

Dans Tekken 8, Lili (également connue sous le nom d’Emilie De Rochefort, la fille de Mr. De Rochefort, qui n’est autre qu’un riche magnat du pétrole de Monaco et dirigeant de Rochefort Enterprises) conserve l’ensemble de ses mouvements depuis son arrivée dans la licence de Bandai Namco, sachant que certains d’entre eux sont combinés à de nouveaux enchaînements via le Heat System. A noter que son nouveau Rage Art est dérivé de l’une de ses attaques, Kiss of Devotion. Lili frappe son adversaire avec sa paume droite tout en tournant gracieusement pour attraper son cou, le frappe dans le dos avec sa paume gauche et un puissant coup de genou, puis l’envoie au tapis avec son Moonsault.

Lili en action dans Tekken 8

Après qu’Asuka Kazama ait admis sa défaite dans Tekken 6, Lili donne une puissante gifle au visage qui fait voler sa rivale. Lorsqu’Asuka lui demande pourquoi elle a fait cela, Lili répond simplement que c’était amusant et qu’Asuka le mérite pour avoir été elle-même. Elle se retourne ensuite et quitte l’arène, Asuka la poursuivant avec colère pour se venger. La rivalité entre les deux personnages devrait se poursuivre dans Tekken 8.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).