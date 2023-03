Tekken 8 : Jin Kazama maîtrise son Devil Gene à New York

Jin Kazama revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Corpse Thrust, Hell Sweep et Thrust Kick.

Dans Tekken 8, Jin Kazama conserve un grand nombre de ses mouvements et attaques caractéristiques. Cependant, le nouveau Heat System transforme ses combos en rafales agressives avec un style et des effets visuels spectaculaires. Comme son père Kazuya Mishima, il est capable d’exploiter ses pouvoirs diaboliques en combat sans jamais avoir besoin de se transformer complètement en Devil Jin.

Jin Kazama en action dans Tekken 8

Depuis ses débuts dans Tekken 3, Jin Kazama a été le protagoniste principal de la majorité des opus, et sa principale motivation a été d’essayer de mettre fin à la lignée de sang Mishima pour sauver le monde de leur mal. En se réveillant de son coma après que Heihachi Mishima ait été tué par Kazuya Mishima, Jin accepte d’aider Lars Alexandersson, Lee Chaolan et Alisa Bosconovitch à abattre Kazuya qui continue la guerre malgré sa victoire. Il est désormais le seul à pouvoir arrêter son père grâce au sang du diable qui coule dans ses veines. Il est prêt à détruire son père dans Tekken 8 et à mettre fin à la lignée maudite des Mishima une fois pour toutes, à moins que le retour de Jun Kazama arrive à raisonner son fils et son ancien amour.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).