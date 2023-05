Tekken 8 : Hwoarang, le maître de Taekwondo au tempérament explosif

Hwoarang revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Home Surgery, Flying Eagle et Dynamite Heel.

Dans Tekken 8, Hwoarang ne porte plus de cache-œil, ni de lunettes. Surnommé “Blood Talon” à l’époque de Tekken 3, ce surnom lui est de nouveau attribué. En tant que pratiquant de Taekwondo, Hwoarang a tendance à utiliser beaucoup de coups de pied pendant ses combats. Un certain nombre de ces coups de pied ont tendance à être des coups de pied circulaires, de sorte que Hwoarang a tendance à rendre difficile le contournement des attaques par ses adversaires. Après avoir gagné, le combattant coréen affirme avec arrogance que le combat ne pouvait même pas être considéré comme une bagarre, alors qu’il semble prêt à s’enfuir avec sa moto.

Hwoarang en action dans Tekken 8

Hwoarang a toujours été dépeint comme un personnage qui apprécie ses prouesses au combat et se vante souvent de ses capacités sur le ring. Malgré sa nature rebelle et son mépris pour l’autorité, il fait preuve d’un profond respect pour son maître, Baek Doo San. Après avoir battu Jin Kazama et que ses pouvoirs diaboliques se soient dissipés dans Tekken 7, le combattant coréen semble insatisfait et frustré. Après une explosion à l’endroit où se déroulait le combat, Hwoarang se réveille et voit Jin s’enfuir avec des soldats à sa poursuite. Il tente de se lever, couvrant son œil droit blessé avec sa main, mais s’effondre… La rivalité entre les deux personnages devrait prendre une autre tournure avec Tekken 8.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).