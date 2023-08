Tekken 8 arrivera le 26 janvier 2024. Le début de cette "nouvelle saga Tekken" est très attendu.

À chaque fois que les éditeurs ou développeurs dévoilent un jeu à venir, les fans se posent la même question : quand pourra-t-on y jouer ? Et la réponse à cette question peut être longue à venir. Dans certains cas, malheureusement, elle est même ponctuée de déceptions répétées, si multiples reports il y a, et parfois même, c’est le désespoir complet quand le projet est purement et simplement annulé. Les amateurs de jeux de combat attendent actuellement Tekken 8 et l’on connait aujourd’hui, enfin, sa date de sortie.

Tekken 8 arrivera le 26 janvier 2024

Les fans de jeux de combat sont servis, en cette année 2023, avec des titres comme Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 et Guilty Gear Strive. Et l’on va poursuivre sur cette lancée, tout du moins pour le début de l’année 2024, puisque Bandai Namco a annoncé durant la Gamescom 2023 que Tekken 8 arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 26 janvier prochain. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes.

Ce deuxième opus dans la longue saga proposera pas moins de 32 combattants – et King compte fort heureusement parmi eux -. Le dernier trailer en date précise que le jeu marquera le début d'”une nouvelle saga Tekken“, tandis que l’antagoniste de longue date Heihachi Mishima est mort.

Le début de cette “nouvelle saga Tekken” est très attendu

Tekken 8 introduira aussi un tout nouveau mode solo baptisé Arcade Quest. Dans ce dernier, vous pourrez créer un personnage et celui-ci pourra participer à divers combats et tournois Tekken. Une nouveauté très meta.

Quoi qu’il en soit, les fans de ce genre de ce jeu et de la licence vont pouvoir cocher la date dans leur calendrier et espérer très fort que le planning soit maintenu pour pouvoir découvrir tout cela le 26 janvier comme annoncé. À suivre !