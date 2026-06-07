Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin revient de loin avec Platinum Games aux commandes

Annoncé au Summer Game Fest, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est bien vivant. Platinum Games le développe pour PC et consoles.

En bref L’avenir de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin était fortement remis en question, mais son développement est finalement confirmé et n’a pas été annulé malgré les doutes liés au film.

Paramount lance un nouveau label, Paramount Games Studio, qui regroupe Skydance et met en avant plusieurs projets, dont ce jeu comme annonce phare.

Le développement de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est confié à Platinum Games, mais aucune date ni détails précis ne sont donnés, seulement une sortie prévue sur PC et consoles.

On le pensait peut-être sur la touche. Raté. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin a refait surface au Summer Game Fest 2026 avec une bande-annonce… d’annonce, courte mais très claire.

Un jeu qu’on croyait presque perdu

Ces derniers mois, le projet avait pris une sale tête. Le jeu adapté de l’arc sombre The Last Ronin circulait depuis longtemps dans les rumeurs, puis la mise en pause de l’adaptation en live-action par Paramount, révélée fin 2024 dans la source, avait logiquement fait naître un doute. Si le film cale, le jeu suit-il le même chemin ?

La réponse est non. Et c’est toute l’info. Avec ce reveal pendant le show, Paramount confirme que le projet n’a pas été annulé. Franchement, vu le contexte, c’était le point que tout le monde attendait.

Paramount sort un nouveau studio de sa carapace

L’autre morceau du dossier, c’est la naissance de Paramount Games Studio. Le label a été annoncé plus tôt dans la journée du 5 juin, avant même sa mise en avant durant le Summer Game Fest. Ce nouveau studio réunit Skydance Interactive et Skydance New Media.

Et ce n’est pas juste un changement de plaque sur la porte. Les projets déjà lancés continuent leur route, notamment Marvel 1943: Rise of Hydra ainsi qu’un jeu Star Wars. Mais pour sa première grosse annonce publique, Paramount Games Studio a choisi Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Un signal assez limpide sur le poids accordé à la licence.

Platinum Games s’en charge, et ça compte

Le trailer ne montre pas grand-chose, mais il lâche l’essentiel. Le développement est assuré par Platinum Games, le studio derrière Bayonetta, en collaboration avec Paramount Games Studio. Là, oui, ça attire tout de suite l’œil.

Pour le reste, il va falloir patienter. Pas de fenêtre de sortie, pas de liste précise des machines concernées côté consoles. Ce qui est acté, en revanche, c’est une arrivée sur PC et consoles. Bref, l’annonce sert surtout à dire une chose très simple, le jeu existe toujours. Et après une période aussi floue, c’est déjà beaucoup.

Maintenant qu’il est officiel, on peut espérer des infos un peu plus solides dans les prochaines semaines. Pour l’instant, la carapace tient bon.