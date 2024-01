Ted Lasso : Michelle et Theodore vont-ils se remettre ensemble ?

La saison 3 de Ted Lasso a laissé entrevoir une possible réconciliation entre Ted et sa femme, mais le final a donné aux fans quelque chose de plus tangible.

Tl;dr Une réconciliation possible entre Ted et son ex-femme, Michelle, dans la saison 4 de Ted Lasso.

L’évolution de leur relation a été un élément clé de la troisième saison.

La scène finale laisse entendre une possible réunion de famille pour Ted.

Le retour de Ted auprès de sa famille semble être le meilleur dénouement pour son personnage.

Le dénouement de la saison 3 de Ted Lasso

La troisième saison de la série à succès Ted Lasso a laissé ses fans sur un suspens insoutenable. Les téléspectateurs ont été captivés par l’évolution de la relation entre Theodore « Ted » Lasso, incarné par Jason Sudeikis, et son ex-femme Michelle, jouée par Andrea Anders.

Des relations complexes

La distance entre Ted et Michelle s’est accrue lorsque Ted s’est installé en Angleterre pour entraîner le club de football AFC Richmond. Malgré leur divorce, la série a laissé entrevoir une possible réconciliation entre les deux personnages, surtout lorsque Ted a exprimé ses sentiments envers Michelle au cours d’un appel téléphonique poignant dans l’épisode 4 de la saison 3.

Une fin ouverte

Malgré les incertitudes, la dernière scène de la saison 3 suggère une réunion de famille. En effet, alors que Ted entraîne son fils Henry lors d’un match de football, Michelle apparaît en soutien sur la ligne de touche. Cette scène a laissé penser aux fans que Ted et Michelle pourraient bien se remettre ensemble, ou du moins, co-parenter en harmonie.

Une évolution positive pour Ted

La transformation positive de Ted tout au long de la série, ainsi que le bonheur affiché de leur fils à son retour, pourraient bien convaincre Michelle de donner une seconde chance à leur relation. La perspective d’une quatrième saison de Ted Lasso laisse donc entrevoir de belles choses pour la famille de Ted.