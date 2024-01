Taken 4 : tout ce que nous savons sur une éventuelle suite

La franchise Taken d'EuropaCorp a propulsé Liam Neeson en tant que star d'action inattendue, mais nous verrons-nous un jour un quatrième film ?

Tl;dr Liam Neeson s’est transformé en héros d’action avec Taken.

Malgré le succès de la franchise, Taken 4 n’est pas confirmé.

Taken 4 pourrait prendre n’importe quelle direction, vu la flexibilité de la série.

La série télévisée Taken, lancée en 2017, a été annulée après deux saisons.

De Liam Neeson à Bryan Mills : la transformation d’un acteur

L’acteur irlando-américain Liam Neeson, connu pour ses rôles de mentor ou de figure paternelle dans des films tels que Star Wars, Kingdom of Heaven et Batman Begins, a surpris le public en devenant un héros d’action dans la franchise Taken. Dans le rôle de Bryan Mills, un agent de la CIA à la retraite, Liam Neeson a su captiver le public avec son charisme et l’action effrénée du film.

Le succès de la franchise Taken

Après le succès retentissant du premier film, l’acteur a repris son rôle pour Taken 2 et Taken 3, modifiant légèrement la prémisse du premier film. Malgré la popularité indéniable de la franchise, l’avenir de Taken 4 reste incertain.

Taken 4 : une éventualité non confirmée

Depuis la sortie de Taken 3 en 2014, plusieurs rapports contradictoires ont émergé concernant le quatrième film. Bien que l’idée d’un Taken 4 ne soit pas exclue, Liam Neeson a affirmé en 2016 qu’il n’y aurait pas d’autre film Taken, semblant tenir cette promesse.

Les possibilités pour Taken 4

Bien que rien ne soit confirmé, la série Taken est tellement flexible qu’un quatrième film pourrait littéralement être sur n’importe quel sujet. Quoi qu’il en soit, la franchise pourrait continuer sans Neeson.

Taken, la série télévisée

En 2017, Taken a été adapté en série télévisée, avec Clive Standen dans le rôle de Bryan Mills. Malheureusement, malgré un démarrage prometteur, les audiences ont diminué et la série a été annulée après deux saisons.