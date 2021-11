Take-Two Interactive s’offre le studio indépendant Roll7 via Private Division

Roll7 apporte au label Private Division la richesse du talent de développement, la créativité et le style des créateurs d'OlliOlli.

Désormais dans le giron de Private Division, Roll7 (fondé en 2008 par Simon Bennett, John Ribbins et Tom Hegarty) travaille actuellement sur le prochain OlliOlli World, attendu pour le premier trimestre 2022, et d’autres projets non annoncés en cours de développement. Le label de Take-Two Interactive dédié aux indépendants soutiendra ces fameux projets et permettra au studio londonien de continuer à créer des expériences “flow state gaming”.

We’re thrilled to welcome @Roll_7 to the Private Division family. Their talent, passion, and creativity are a tremendous addition to our team, and we can’t wait to see what the future of flow-state gaming brings, together. Read more: https://t.co/FR8sOO9XN3 pic.twitter.com/E2UIDkaJSn — Private Division (@PrivateDivision) November 15, 2021

“Private Division a été un partenaire d’édition incroyable pour OlliOlli World, et nous sommes ravis de continuer à nous développer en tant que studio au sein du label“, a déclaré Simon Bennett, co-PDG de Roll7. “Il a permis à notre formidable équipe de mettre la barre plus haut en matière de créativité et d’envergure pour OlliOlli World. Rejoindre le label nous place dans une excellente position pour continuer à nous développer et à nous fixer pour objectif de réaliser notre ambition de devenir un développeur de jeux vidéo mondial prééminent“. Michael Worosz, vice-président exécutif et directeur de Private Division, a ajouté : “Nous sommes ravis d’accueillir Roll7 dans notre famille. En tant qu’équipe passionnée de sports d’action nous-mêmes, voir comment Roll7 combine le frisson de la compétition avec le zen d’un gameplay fluide dans un jeu vidéo est remarquable, et nous sommes impatients de montrer au monde ce phénomène avec le lancement d’OlliOlli World cet hiver.”

OlliOlli World en vidéo