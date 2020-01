Take-Two Interactive mettrait la pression à Rockstar Games pour produire des jeux plus souvent

La maison-mère du studio américain Rockstar Games souhaite que les jeux arrivent sur le marché vidéoludique de manière régulière.

Si la vie est belle du côté de Rockstar Games avec les ventes toujours aussi impressionnantes de GTA 5, les apports financiers constants grâce à GTA Online et les belles performances commerciales de Red Dead Redemption 2, Take-Two Interactive en veut plus et aurait recadré les créateurs de Grand Theft Auto concernant le rythme de parution de leurs licences : “L’éditeur ferait pression sur Rockstar Games pour qu’ils reviennent à des sorties de jeux plus fréquentes. Même si cela ne serait probablement pas une bonne chose pour les grosses franchises comme GTA et Red Dead, cela pourrait les inciter à continuer de se concentrer sur des titres de plus petite envergure comme Bully et Manhunt“. A noter que l’internaute SWEGTA est jugé fiable concernant les informations liées à Rockstar Games.

Des sorties très espacées entre les grosses productions, Take-Two Interactive veut en finir

Strauss Zelnuck, PDG du géant américain, avait dernièrement expliqué que Rockstar et les autres studios devraient bénéficier de nouveaux outils de développement pour réduire l’écart entre deux sorties. Le but est clairement de proposer des jeux plus courts, mais avec un meilleur suivi : “Je pense que vous avez raison de dire que notre capacité à engager de façon permanente les consommateurs a eu pour effet de réduire la pression pour arriver sur le marché avec un tout nouveau titre. Mais nous trouvons qu’il y a une différence entre le temps qu’il faut à nos créateurs pour faire le meilleur travail possible et ce que veulent les joueurs ; mais l’anticipation est une bonne chose (…) Huit ans de production, c’est probablement trop long (…) Il est possible que la capacité à proposer du contenu continuellement, longtemps après la sortie initiale d’un hit, implique que le titre puisse être moins long en termes de temps de jeu qu’auparavant, notamment dans un monde où les joueurs ne recevaient plus de contenus une fois le titre sorti.“