Tainted Grail : The Fall of Avalon, une réimagination sombre de la légende arthurienne

L'histoire prend place après la mort du roi Arthur alors que les humains ont atteint l’île mythique d’Avalon.

Basé sur l’univers de l’auteur polonais Krzysztof Piskorski et présenté comme un RPG en vue subjective dans un monde ouvert baignant dans la dark fantasy, Tainted Grail : The Fall of Avalon invite les joueurs à voyager à travers Avalon afin de découvrir les sombres secrets qui se dissimulent derrière l’Âge des Conquêtes, les Précurseurs et le Wyrd. Chaque centimètre carré de l’île peut receler des quêtes et des aventures inattendues dans des grottes cachées, des donjons oubliés ou encore ruines antiques. Celles-ci auront un impact sur l’évolution du scénario, tout comme les rencontres avec des gens du peuple, des soldats épuisés par la guerre ou des dieux anciens.

Un trailer pour Tainted Grail : The Fall of Avalon

A noter que le système de progression complexe et le large éventail d’avantages liés aux attributs de Tainted Grail : The Fall of Avalon permettront aux joueurs de se renforcer à chaque niveau. Au cours de leur en Avalon, ils auront accès à une grande variété d’équipement, que cela soit des armes, sorts, boucliers ou armures. Tous ces éléments combinés donneront la possibilité de façonner un personnage unique.

Jouable en accès anticipé sur PC via Steam depuis le 30 mars dernier, Tainted Grail : The Fall of Avalon de Awaken Realms Digital sortira au quatrième trimestre 2024 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. La mise à jour pour la version 0.6, Judgement of the Excalibur, est maintenant disponible.