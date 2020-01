Taika Waititi pourrait être aux commandes d’un projet Star Wars

De plus en plus courtisé par les grands studios, le néo-zélandais nominé pour un Oscar cette année aurait été approché par Disney pour réaliser un projet. Qu'en sera-t-il ? Un film, une série, un dessin animé ? Le champ des possibles est large.

Après le succès insolent de What We Do In The Shadows (Vampire en toute intimité), Taika Waititi a conservé sa triple casquette d’acteur/scénariste/réalisateur et est devenu en quelques années seulement une personnalité incontournable du cinéma. Son dernier long-métrage Jojo Rabbit, une comédie historique absurde dans laquelle un petit garçon des jeunesses hitlériennes a pour ami imaginaire Adolf Hitler, a été nominé à l’Oscar du Meilleur film de l’année — il sera diffusé à partir du 29 janvier dans les cinémas français. Avant ça, on lui doit Hunt for the Wilderpeople qui a révélé le jeune Julian Dennison (Deadpool 2). De plus en plus sollicité, il réalise actuellement Next Goal Wins, basé sur le documentaire du même nom, et sera producteur de Thor: Love and Thunder de Marvel Studios avec Natalie Portman. On apprend aujourd’hui qu’il a été approché pour réaliser un projet dans l’univers Star Wars, ce qui lui permettra d’apporter sa touche singulière.

Un projet, beaucoup de questions

En effet The Hollywood Reporter rapporte que le réalisateur serait en pourparlers, bien qu’on ignore tout du projet : sa destination (TV, cinéma), sa date de sortie (probablement après 2024), son rôle (réalisateur ? scénariste ?), son lien avec le projet développé en parallèle par Kevin Feige, bosse de Marvel. Waititi n’est pas étranger à La Guerre des Étoiles : il a réalisé le dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian, et était derrière la voix du robot mercenaire IG-11. Il est donc proche de Jon Favreau, producteur et scénariste de la série Disney, et nouvelle pierre angulaire de l’univers Star Wars.

Seulement une rumeur ?

Avant de passer à ce projet, il reste donc à terminer l’adaptation en long-métrage de Next Goal Wins, la réalisation de Thor: Love and Thunder pour Marvel Studios, la série Time Bandits Apple TV+, la réalisation d’une adaptation d’Akira en live action pour Warner Bros. et un film d’animation Flash Gordon pour le 20th Century Fox. De son côté, le réalisateur a simplement tweeté la couverture de l’album Rumours de Fleetwood Mac, rappelant qu’il faut prendre les rumeurs avec des pincettes, sans nier non plus.