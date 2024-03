Sydney Sweeney est prête à rejoindre le MCU

Malgré les performances décevantes de Madame Web au box-office, la comédien américaine Sydney Sweeney reste motivée pour participer à d'autres projets du MCU, mais sous certaines conditions.

Tl;dr Sydney Sweeney envisage d’apparaître dans le MCU malgré l’échec de Madame Web.

Elle pourrait reprendre son rôle de Spider-Woman dans un nouveau film Marvel.

La saga du multivers pourrait permettre à Sydney Sweeney de jouer une version différente de son personnage.

Son statut de star pourrait lui permettre de réussir dans le MCU malgré l’échec de Madame Web.

Sydney Sweeney dans le MCU ?

Malgré un accueil mitigé pour Madame Web, l’actrice Sydney Sweeney semble prête à faire le grand saut vers l’univers cinématographique Marvel. L’échec au box-office de Madame Web, première sortie cinématographique de 2024, n’a pas entaché l’enthousiasme de l’actrice qui a interprété Spider-Woman.

Un retour comme Spider-Woman ?

Lors d’une interview avec Comic Book, Sweeney a été interrogée sur la possibilité de reprendre son rôle de Julia Cornwall, alias Spider-Woman, dans une production Marvel. Malgré l’absence de projets concrets, l’actrice s’est montrée très ouverte à cette idée, déclarant : “Oh mon dieu oui, ce serait tellement cool.”

Le multivers, une porte d’entrée pour Sydney Sweeney ?

Le film Madame Web laissait entrevoir une suite pour les personnages. Même si cela semble compromis suite à l’accueil du film, Sydney Sweeney pourrait rejoindre le MCU et y reprendre son rôle de Spider-Woman. En s’appuyant sur la saga du multivers, Marvel Studios et Sony Pictures Entertainment pourraient ainsi lui offrir la possibilité d’interpréter une version différente de son personnage.

Si un film comme Spider-Man 4 de Tom Holland voit le jour, Sydney Sweeney pourrait incarner une nouvelle version de Julia, sans aucun lien avec Madame Web. Cette approche permettrait également au MCU d’élargir la mythologie de Spider-Man en intégrant d’autres héros, ouvrant ainsi un vaste champ de possibilités pour puiser dans l’univers Marvel.

Un potentiel à exploiter dans le MCU

Fort de son succès dans des séries comme Anyone But You et Euphoria, Sydney Sweeney pourrait apporter une nouvelle dynamique au MCU. Malgré un premier pas dans l’univers des super-héros quelque peu décevant avec Madame Web, la Spider-Woman de Sydney Sweeney a clairement du potentiel et pourrait s’épanouir pleinement au sein du MCU. Seul l’avenir nous dira si l’actrice aura l’opportunité de donner une nouvelle vie à son personnage.