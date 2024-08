Surprenant mais vrai : le moniteur 3D sans lunettes de Samsung pour les jeux est bien réel !

Le géant sud-coréen promet une disponibilité pour la fin de l'année.

Le futur du gaming selon Samsung

Samsung a inauguré une nouvelle ère pour le monde du jeu vidéo lors de la Gamescom. Après une première allusion lors du CES, l’entreprise a enfin dévoilé un écran de jeu 3D ne nécessitant pas l’usage de lunettes, le Odyssey 3D.

Technologie et innovation

Cet exploit a été rendu possible par la mise en œuvre d’une technologie de pointe. L’Odyssey 3D fait usage d’un affichage de champ de lumière, d’une lentille lenticulaire sur le panneau frontal et d’une technologie de suivi des yeux. En outre, l’écran est doté d’une caméra stéréo intégrée et d’une technologie de cartographie de vue exclusive qui ajuste constamment l’image pour renforcer la perception de la profondeur. Cette approche rappelle celle adoptée par Acer et par ASUS pour leurs produits à 3D sans lunettes, avec un format nettement plus grand.

Des caractéristiques attrayantes

L’Odyssey 3D pourra atteindre jusqu’à 37 pouces de diagonale. Samsung prévoit que les utilisateurs auront la faculté d’activer et de désactiver le mécanisme 3D au gré de leurs envies. Ce mécanisme est loin d’être parfait, l’image a tendance à être floue et le point optimal est généralement assez restreint. C’est pourquoi la possibilité de revenir à une utilisation traditionnelle du jeu est très attrayante.

Un successeur déjà prévu

En termes de spécifications traditionnelles, l’écran Odyssey 3D est doté d’un panneau QLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il propose un temps de réponse de 1 ms et un support pour AMD FreeSync. En outre, le monitor comprend un DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1 à l’arrière. Samsung assure que le produit sera disponible avant la fin de l’année, sans toutefois spécifier son prix. Il ne fait aucun doute que ce concentré d’innovation aura un coût !