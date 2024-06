ASUS présente son premier moniteur de 27 pouces Smart ZenScreen avec Google TV

L'entreprise a également dévoilé son tout premier moniteur professionnel Mini LED 8K. Curieux d'en savoir plus sur cette technologie révolutionnaire ?

Tl;dr ASUS a présenté plusieurs nouveautés à Computex 2024.

La société a dévoilé son premier écran avec Google TV.

De nouveaux écrans ProArt haut de gamme ciblent les créateurs de contenu.

Des écrans à double écran innovants ont également été présentés.

Pour la première fois, ASUS intègre Google TV dans ses écrans. Lors du salon Computex de 2024, la firme taïwanaise a présenté un nouvel écran de divertissement, le ZenScreen Smart MS27UC.

La convergence de la télévision et de l’informatique

Ce moniteur de 27 pouces 4K (IPS) se distingue non seulement par l’intégration de Google TV, mais aussi par ses nombreuses fonctionnalités innovantes. Il est équipé d’un micro intégré dans la télécommande pour Google Assistant. De plus, il propose des haut-parleurs 5W Harman Kardon intégrés en façade ainsi qu’une sortie casque à l’arrière.

Un design au service de l’innovation

Le design de cet écran est caractérisé par des bordures extrêmement fines et un support de petite taille. Une caractéristique inhabituelle est la présence d’une étagère arrière permettant de ranger clavier, souris et télécommande Google TV. Pour la connectivité, il dispose d’un DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0, USB-C (PD 90W), WiFi bi-bande, Bluetooth 5.0 et Miracast.

Du côté des professionnels

Destinée aux professionnels de la création de contenu, la gamme ProArt d’ASUS s’enrichit également avec l’écran ASUS ProArt Display 8K PA32KCX. Cette dalle de 32 pouces est dotée de 4 096 zones de gradation locale et offre une luminosité maximale de 1 200 nit.

L’écran propose des spécifications professionnelles avec une précision des couleurs Delta E inférieure à 1 et une couverture de 97% du gamut de couleurs DCI-P3 (HDI). Il est doté de deux ports Thunderbolt 4 offrant jusqu’à 96 watts de puissance de distribution.

Écrans doubles pour la productivité

En outre, ASUS a présenté le ZenScreen Duo OLED, un écran à double affichage de 14 pouces qui peut s’étendre jusqu’à 21 pouces. Les dates de sortie et les prix de ces nouveaux produits n’ont pas encore été annoncés.

En résumé, ASUS pousse les limites de l’innovation avec des écrans pensés pour les professionnels et les amateurs de divertissement.