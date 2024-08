Samsung transforme ses Galaxy Z Flip en caméra-piéton pour la police

Un projet pilote est en cours d'expansion dans 25 départements de police répartis dans cinq États américains.

TL;DR Les appareils Samsung Galaxy Z Flip sont adoptés par les forces de l’ordre.

Une société, Visual Labs, a personnalisé ces appareils pour être utilisés comme caméras corporelles.

Des préoccupations sont exprimées concernant l’utilisation de la technologie dans le domaine de la loi.

Samsung Galaxy Z Flip, nouveau partenaire des forces de l’ordre

Dans un paysage technologique en constante évolution, Samsung trouve de nouvelles façons de rendre ses produits utiles à la société. Au rang des forces de l’ordre, un nouvel outil fait son apparition : le Galaxy Z Flip.

Une innovation technologique au service de la loi

Selon un récent article de blog de Samsung, le Galaxy Z Flip est de plus en plus adopté par les forces de l’ordre. Il y a deux ans, ce modèle de téléphone pliable participait à « un programme pilote pour tester comment l’électronique pourrait améliorer le fonctionnement quotidien des forces » dans les villes de Kimberling et Indian Point, dans le Missouri. Les résultats du programme sont si convaincants que deux autres départements de police ont adhéré à l’utilisation du Flip en tant que caméra corporelle.

Une collaboration fructueuse

Cette transition a été rendue possible grâce à Visual Labs, une entreprise qui modifie les appareils mobiles pour être utilisés comme caméras corporelles ou de tableau de bord. Ces modifications, visant à faciliter l’enregistrement sur le terrain, ont été réalisées en accord avec Samsung.

Des questions sur l’utilisation de la technologie

Bien que cette utilisation innovante de la technologie soit saluée, elle soulève également des questions. Un « un rapport d’investigation conjoint de ProPublica et du New York Times » a démontré comment les politiques locales peuvent parfois annihiler l’effet positif des fameuses caméras corporelles : retard ou blocage de la diffusion des images.

Ce n’est pas la première fois qu’un DAS (Device as a Service) pose question. Amazon, propriétaire de la société de sonnettes intelligentes Ring, a dû revoir sa politique sur le partage d’images avec les forces de l’ordre. De même que pour les technologies comme la reconnaissance faciale ou les drones sont toujours sujets à débat sur leur utilisation par les forces de l’ordre.