Pour Paris 2024, Samsung fait un joli cadeau aux athlètes

Les quelque 17 000 athlètes qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris vont avoir droit à un bien beau cadeau de la part du géant sud-coréen.

TL;DR Édition olympique du Galaxy Z Flip6 avec des symboles olympiques et paralympiques.

Partenariats avec Berluti, Orange, Coca-Cola et Île-de-France Mobilités.

Applications préinstallées et IA pour la facilité des athlètes.

Un appareil à la hauteur de l’événement

Le géant de la technologie, Samsung, n’est pas en reste en ce qui concerne le soutien aux Jeux Olympiques. Il ajoute une touche d’éclat aux performances sportives en présentant l’édition olympique du Galaxy Z Flip6. Un modèle standard, mais avec une décoration spécifique : une couleur jaune vif, le logo des Jeux Olympiques et le symbole des Paralympiques, tous en or.

Collaborations de prestige

Samsung ne s’est pas arrêté là et s’est associé à la maison de luxe parisienne Berluti pour ajouter une coque exclusive au smartphone. Le Flipsuit Case est en cuir Venezia et arbore une patine unique inspirée des anneaux olympiques.

En collaboration avec Orange, le smartphone est également doté d’une eSIM dotée de 100 Go de données 5G, couplée à deux ans de garantie internationale. Ainsi, Samsung assure à ses utilisateurs une connectivité optimale.

Des bénéfices pour les athlètes

D’autre part, en partenariat avec Coca-Cola et Île-de-France Mobilités, les athlètes se verront offrir des boissons gratuites et un accès illimité aux transports publics du village olympique, rendant leur expérience encore plus agréable.

Des applications spéciales pour une expérience inoubliable

Samsung a préchargé l’édition olympique du Galaxy Z Flip6 avec des applications spécifiques pour divertir et faciliter le quotidien des athlètes pendant les Jeux. Les Phryges, mascottes de Paris 2024, seront à découvrir dans différentes activités interactives et jeux, offrant une expérience utilisateur passionnante.

De plus, grâce aux technologies Galaxy AI, les athlètes bénéficieront d’une assistance linguistique en temps réel, leur permettant de communiquer efficacement dans plusieurs langues. Cette initiative prouve une fois de plus l’engagement indéfectible de Samsung envers l’excellence et la convivialité.