Surfshark veut simplifier la protection contre les scams

Avec son Antiscam Hub, Surfshark simplifie l’accès à des outils de sécurité pensés pour anticiper les menaces numériques modernes.

Tl;dr Surfshark lance sur un Antiscam Hub sur iOS qui centralise plusieurs outils de protection contre les arnaques en ligne.

La suite regroupe notamment le masquage d’email et de numéro, la surveillance du dark web, le blocage de sites malveillants et une protection contre le vol d’identité.

L’objectif est de mieux lutter contre des cybermenaces de plus en plus basées sur la fraude et l’usurpation, avec une extension prévue à d’autres plateformes après iOS.

Un nouvel outil centralisé contre les arnaques

L’univers des VPN se transforme rapidement. Dernier exemple en date : le lancement par Surfshark de son tout nouvel Antiscam Hub, disponible exclusivement sur iOS pour le moment. Cette initiative illustre une tendance marquée dans l’industrie, où les fournisseurs cherchent à offrir bien plus qu’un simple tunnel sécurisé. Ici, l’accent est mis sur la consolidation des protections essentielles contre les menaces modernes.

Cinq protections réunies en un seul endroit

Avec cette nouvelle section, les utilisateurs d’iPhone bénéficient désormais d’une interface unique regroupant cinq fonctionnalités déjà connues mais jusque-là dispersées. La promesse ? Simplifier la navigation et renforcer la vigilance face aux fraudes en ligne. Parmi les outils proposés :

Email Masking : masque l’adresse email personnelle pour éviter l’usurpation .

. Alternative Number : protège le numéro de téléphone, accessible via un supplément payant .

. Dark Web Monitoring : alerte en temps réel si des données personnelles sont compromises lors d’une fuite .

. Unsafe Site Blocking : bloque automatiquement sites malveillants et tentatives de phishing (près de 1,2 million détectés le mois dernier selon Surfshark) .

. Identity Theft Coverage : prend en charge jusqu’à un million de dollars de frais liés à une usurpation d’identité, avec même une aide psychologique incluse.

L’évolution des stratégies face aux menaces modernes

La multiplication des arnaques exploitant la confiance et l’urgence, plutôt que les failles techniques, force les acteurs du secteur à revoir leurs priorités. Pour Gabriele Sinkeviciute, responsable produit chez Surfshark, ce virage était indispensable : « Les cybermenaces évoluent sans cesse ; aujourd’hui, c’est la montée spectaculaire des escroqueries qui inquiète ». Centraliser ces outils vise à rendre l’utilisateur proactif, lui permettant d’anticiper plutôt que de réagir après coup. D’autres grands noms comme ExpressVPN ou encore NordVPN, avec sa suite Threat Protection Pro revisitée, s’engagent dans cette même voie.

Bientôt sur toutes les plateformes ?

Actuellement réservée aux adeptes d’iOS, cette innovation devrait prochainement être adaptée à d’autres systèmes après une première phase de retours utilisateurs. Une démarche progressive qui reflète la prudence et l’ambition du groupe : transformer peu à peu l’expérience VPN en véritable bastion contre l’ensemble des risques numériques contemporains.

Au final, cette évolution s’inscrit dans un contexte où chaque geste compte pour protéger son identité numérique… et où chaque outil centralisé simplifie la lutte quotidienne contre les cyberarnaques.