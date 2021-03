Supermassive Games accueille le groupe danois Nordisk Games dans son capital

Nordisk Games met la main sur 30,7% des parts du capital de Supermassive Games.

En seulement quelques années, Nordisk Games s’est constitué un portefeuille à forte croissance de studios de développement, détenus majoritairement ou minoritairement, dans l’industrie vidéoludique avec Avalanche Studios Group, Star Stable Entertainment, Raw Fury et MercurySteam. Le studio britannique Supermassive Games à l’origine d’Until Dawn et The Dark Pictures Anthology est le premier investissement au Royaume-Uni de la filiale de la maison-mère Egmont.

🚨Announcement!🚨 We’re absolutely delighted to have Nordisk Games alongside Supermassive for what we are sure will be very exciting times ahead! https://t.co/k5DFzxcCr7 pic.twitter.com/MzODkmTzvN — Supermassive Games (@SuperMGames) March 29, 2021

Fondé en 2008, Supermassive Games emploie actuellement plus de 200 personnes et est basé à Guildford, une ville du sud de l’Angleterre. La structure indépendante travaille actuellement sur The Dark Pictures Anthology pour Bandai Namco, une série de jeux vidéo d’horreur et de survie interactifs dont deux titres sont sortis jusqu’à présent. Man of Medan en 2019 et Little Hope en 2020. Un troisième titre, House of Ashes, devrait être disponible cette année.

Nordisk Games entre au capital de Supermassive Games

“Ce qui nous a impressionnés dans l’équipe de Supermassive – au-delà de leur talent et de leur créativité évidents – c’est leur ouverture à la collaboration et leur vision de la construction des meilleurs jeux narratifs possibles“, a déclaré Mikkel Weider, directeur général de Nordisk Games. “À notre avis, peu de studios sont plus à même de créer des jeux riches et narratifs, construits autour d’histoires et d’IP uniques. C’est une grande opportunité pour nous, et nous sommes impatients de travailler aux côtés de Pete, Joe et toute l’équipe de Supermassive pour développer d’autres jeux incroyables dans leur style unique.”

“Nous sommes ravis d’avoir Nordisk Games aux côtés de Supermassive pour ce qui sera, nous en sommes sûrs, des moments très excitants à venir. Dès que Joe et moi avons rencontré Martin Walfisz et Mikkel Weider, nous avons été convaincus que Nordisk serait un excellent partenaire pour nous, et nous nous sentons privilégiés d’accueillir l’expertise de Nordisk Games au sein de notre conseil d’administration. Nos sociétés partagent une passion pour la création de jeux magnifiques avec des histoires qui suscitent l’émotion, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux et leurs collègues de Nordisk Film et d’Egmont“, a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive Games.