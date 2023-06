Super Mario RPG : le retour d’un jeu de rôle coloré avec des graphismes modernes

Un remake de Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars est annoncé sur Nintendo Switch.

Originellement sorti au Japon et en Amérique du Nord sur Super NES à la fin des années 1990, Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars s’offre un retour sur la Switch de Nintendo avec un remake qui proposera de nouveaux graphismes, de nouvelles scènes cinématiques ainsi que la possibilité d’incarner la princesse Peach dans l’équipe composée de Mario, Bowser et les personnages originaux Mallow et Geno.

Un trailer pour Super Mario RPG

Super Mario RPG sera exclusivement disponible sur Nintendo Switch à partir du 17 novembre prochain.

L’histoire se focalise toujours la réparation de la route des Étoiles en récupérant… les sept étoiles volées par le terrible gang de Forgeroi :

Aventurez-vous dans un monde coloré et donnez du punch à vos attaques ! Explorez des environnements chatoyants avec votre équipe et bondissez vers votre prochain objectif ! Entrez en contact avec un adversaire pour débuter un combat au tour par tour où vous contrôlerez jusqu’à trois personnages, et dans lequel il vous faudra appuyer sur un bouton au bon moment pour donner plus d’impact à vos attaques… ou vous protéger au mieux des assauts de vos ennemis !