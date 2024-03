Super Mario Bros. Le film 2 : Un avantage majeur déjà accordé à son principal concurrent

Malgré le succès du film Super Mario Bros., les récentes nouvelles concernant sa suite offrent des avantages majeurs à son plus grand concurrent. Lequel sera le plus favorisé par ces développements ?

Malgré le succès de Super Mario Bros. Le film, les nouvelles récentes concernant sa suite pourraient avantager ses plus grands rivaux. Le développement de Super Mario Bros. Le film 2 est en cours, ce qui laisse penser que Universal Pictures prévoit de développer les événements du premier film dans un univers cinématographique complet. Cependant, le tournage de Sonic the Hedgehog 3 étant terminé et les informations sur le développement de Super Mario Bros. Le film 2 étant limitées, il semble que Sonic the Hedgehog 3 ait une longueur d’avance sur son concurrent emblématique.

Le manque d’informations sur la stratégie de sortie de Super Mario Bros. Le film 2 est inquiétant. De plus, la date de sortie de Sonic the Hedgehog 3 approche plus tard cette année, et la minisérie Knuckles est également en route, ce qui renforce l’avantage de Paramount Pictures sur Universal Pictures.

Super Mario Bros. Le film 2 est prévu pour une sortie en salles le 3 avril 2026. Bien que la confirmation de la suite soit une bonne nouvelle, l’écart entre cette date et son prédécesseur de 2023 est beaucoup trop large. Attendre trois ans pour suivre le succès de Super Mario Bros. Le film présente de nombreux défis. Le plus important d’entre eux est que Sonic the Hedgehog sortira plus de contenu pendant cet intervalle qui pourrait lui permettre d’éclipser la popularité de Super Mario Bros. Le film 2.

D’autres films d’animation, comme Minecraft Le film de 2025, pourraient devenir des succès massifs, ce qui reléguerait Super Mario Bros. Le film 2 encore plus dans l’obscurité. Sans une série télévisée à elle, Super Mario Bros. Le film 2 fait face à d’autres problèmes.