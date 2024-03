Sugar : Colin Farrell enquête sur une disparition dans les bas-fonds de Los Angeles

Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la série télévisée Sugar avec le comédien irlandais Colin Farrell.

Tl;dr Colin Farrell est la star de Sugar sur Apple TV+.

Il incarne un détective privé à la recherche d’une fille disparue à Los Angeles.

La série est créée par Mark Protosevich.

Sugar sera diffusée sur Apple TV+ à partir du 5 avril 2024.

Sugar, la nouvelle série captivante d’Apple TV+

La bande-annonce de Sugar révèle une intrigue palpitante. Colin Farrell incarne John Sugar, un détective privé plongé dans la recherche d’une jeune fille disparue à Los Angeles. Le rôle de John Sugar s’annonce comme une évolution intéressante pour Farrell, qui sort d’une nomination aux Oscars pour son rôle dans The Banshees of Inisherin.

Un casting de talent

Outre Colin Farrell, la série télévisée Sugar met en scène Nate Corddry, Massi Furlan, Bernardo Badillo, Sydney Chandler et Darwin Shaw. Ces acteurs talentueux promettent de donner vie à cette histoire captivante. La jeune fille disparue, Olivia Siegel, est la petite-fille d’un légendaire producteur hollywoodien, ajoutant une couche supplémentaire de mystère et de tension à l’intrigue.

Un créateur de renom aux commandes

Sugar est l’œuvre de Mark Protosevich, qui signe ici son premier projet télévisé. Connu pour son travail de scénariste sur des films comme I Am Legend et Oldboy, Mark Protosevich apporte son talent et son expérience à cette nouvelle série. Il sera également l’un des scénaristes de la série, aux côtés de Sam Catlin, Donald Joh et David Rosen.

Que peut-on attendre de Sugar ?

Le trailer de Sugar suggère une série riche en action et en mystère. Avant même d’être plongé dans l’affaire Olivia Siegel, John Sugar semble déjà bien habitué aux confrontations violentes. Ces éléments, combinés à une intrigue complexe, promettent de créer des tensions dramatiques intéressantes dans la série.