Subnautica 2 débarque en accès anticipé en 2025 avec un mode coopératif à quatre joueurs

Un teaser dévoile une terreur gargantuesque nichée au fond des abysses.

Tl;dr La suite très attendue de Subnautica se dévoile.

Subnautica 2 proposera une expérience coopérative à quatre joueurs.

Le jeu sera disponible en accès anticipé l’année prochaine.

Le suspense prend fin : Subnautica 2 se dévoile

Après une attente insoutenable pour les fans, la suite du très populaire jeu Subnautica commence enfin à sortir de l’ombre. Lors de l’événement partenaire de Xbox ce jeudi, nous avons eu un premier aperçu concret de ce nouvel opus.

Un trailer qui promet une aventure palpitante

La bande-annonce de Subnautica 2 nous plonge dans une ambiance à couper le souffle. Entre un plongeur en manque d’oxygène et une faune marine digne du film Le Monde de Nemo, le suspense est à son comble. Le plongeur tente de fuir une créature ressemblant à un énorme crabe, avant d’être aspiré dans les ténèbres de l’océan. Heureusement, un autre personnage arrive à bord d’un sous-marin pour lui porter secours, avant qu’une créature monstrueuse ne fasse son apparition.

Une nouveauté très attendue : le mode coopératif

L’inclusion d’un second personnage dans la bande-annonce n’est pas anodine. Elle met en avant l’une des grandes nouveautés de Subnautica 2 : un mode coopératif à quatre joueurs. Donya Abramo, responsable de la communauté chez le développeur et éditeur Unknown Worlds, a expliqué sur le Xbox Wire que « l’introduction de l’expérience coopérative aux côtés d’une toute nouvelle planète semble être la meilleure occasion de faire ce changement. Nous sommes convaincus que cela testera votre ingéniosité et votre capacité à vous adapter alors que vous explorez le monde ensemble ». Pour ceux qui préfèrent la solitude étrangement belle du jeu en solo, Subnautica 2 offrira toujours une expérience familière et tout aussi stimulante.

Plus d’outils, de véhicules et de créatures en vue

Au cours des prochains mois, attendez-vous à découvrir de nombreux détails sur le jeu, notamment de nouveaux outils améliorés, des véhicules et des bases à construire. Bien sûr, de nombreuses créatures, grandes et petites, vous attendent également.

Subnautica 2 sera disponible en accès anticipé l’année prochaine sur Steam, l’Epic Games Store et, via le Game Pass, en avant-première sur PC et Xbox Series X/S.