Stranger Things : un spin-off arrivera dans un avenir proche

Les créateurs de la série télévisée Stranger Things, Mat et Ross Duffer, confirment l'écriture d'un spin-off.

Alors que la conclusion de Stranger Things approche à grands pas, une histoire dérivée devrait bien prendre la relève d’ici les prochaines années sur la plateforme de streaming Netflix : “Il y a une possibilité pour qu’on développe ce spin-off en parallèle de la cinquième saison. Mais jamais on ne tournera les deux en parallèle… Je pense qu’en fait, nous allons commencer à nous plonger dedans quand nous aurons vraiment terminé les derniers épisodes et bouclé l’ensemble des effets visuels…”

‘Stranger Things’ Creators Discuss ‘George Lucas-ing’ Will’s Birthday, Updating Season 4 After It Premiered, and Their Not-So-Secret Spinoff Show https://t.co/zvvoZM4ob8

— Variety (@Variety) June 24, 2022